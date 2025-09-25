Для неуловимых собак. 10 способов заставить животное возвращаться к вам без поводка

Запаситесь терпением и вкусностями

Владельцы собак часто сталкиваются с ситуациями, когда животное настолько увлеклось прогулкой, что отказывается возвращаться, даже когда его позвать. Правильная тренировка и некоторые уловки могут значительно облегчить этот процесс и обеспечить безопасные и лешки прогулки. Вот десять эффективных способов научить щенка возвращаться к вам с командой.

Начните обучение на дому

Начните тренировку в тихой и привычной обстановке, в помещении с минимальными отвлекающими факторами. Например, коридор станет отличным местом для начала обучения. Это позволит вашей собаке сосредоточиться на процессе обучения, не перенапрягаясь. Если ваша собака сначала научится дома, например, как мгновенно реагировать на свое имя, она, скорее всего, сможет это делать на улице.

Тренировки должны быть короткими

Самое эффективное обучение происходит во время коротких тренировок. Играйте в игры на отзыв в течение 3-5 минут пару раз в день, чтобы создать прочную основу для сосредоточенности вашей собаки. Если вашей собаке трудно выполнить упражнение, или он еще не понимает, что от него ожидается, или потому, что он не получает вознаграждение достаточно быстро, вы можете получить не тот результат. Перерывы во время учебного процесса будут полезны для собак. Проводите короткие, но систематические тренировки несколько раз в день. Постепенно увеличивайте расстояние и усложняйте условия, позволяя щенку приспосабливаться.

Выберите правильное место для выгула

В центре оживленного парка вы обречены на неудачу, когда дело доходит до учебы. Сначала выберите обучающую среду с минимальным количеством отвлекающих факторов. По мере того как ваша собака прогрессирует, постепенно вводите отвлекающие факторы, такие как другие собаки или дикая природа. Если вашу собаку пугают определенные факторы, такие как дорожное движение, другие собаки или люди, тогда обратитесь за помощью к бихевиористу, который поддержит ваш прогресс.

Награждайте его за возвращение

Когда щенок возвращается к вам, обязательно похвалите его и дайте вкусное лакомство как награду. Положительное усиление способствует образованию правильных привычек. Всегда вознаграждайте свою собаку лакомством или играми, а также много словесной похвалы, когда она приходит к вам после того, как ее позвали.

Убедитесь, что вознаграждение работает для вашей собаки

Положительное подкрепление для собак будет выглядеть по-разному для каждого щенка. В то время как для одной собаки лакомством будет немного вареной индейки как лакомство, другая может считать наградой снеки. Предлагайте вкусное лакомство или используйте игрушки, которые ваша собака считает очень полезными. Это создает положительную ассоциацию с приходом на зов и мотивирует вашу собаку отвечать. Если вы не уверены, что ваша собака любит больше всего, попробуйте предложить разную еду или игрушки одновременно и посмотрите, с какой она ест или играет первой.

Используйте кликер

Это инструмент для владельцев животных на продвинутом уровне, но можно использовать кликер. Это небольшая пластиковая коробка, на которой есть кнопка, на которую вы нажимаете, чтобы получить звук щелчка. Обычно кинологи используют его для обозначения момента, когда собака выполняет желаемую команду. Этот звук можно совместить с едой, чтобы сказать вашей собаке не только, что вы довольны им, но и о том, какой именно момент принес ей вознаграждение. Щелкать нужно в момент, когда собака начинает двигаться к тому, о чем вы ее просили. Если вы собираетесь использовать кликер во время обучения, воспринимайте его как затвор камеры – вы хотите зафиксировать момент, чтобы сделать виртуальную фотографию поведения.

Используйте подсказки

Ваша собака должна понять, что вы от нее просите. Выберите определенный сигнал для припоминания, например, имя вашей собаки со следующим словом "иди" или уникальный свисток, и постоянно используйте его во время обучения. Это поможет собаке ассоциировать сигнал с подходом к вам.

Сохраняйте позитивный настрой

Во время тренировки держите ваше настроение положительным. Щенок чувствует ваше настроение и будет отвечать на него. Язык, направленный на собаку (например, тот писклявый голос, которым вы разговариваете с ребенком), является самым эффективным способом реагировать на собак. Если мы кричим на собак или используем низкий тон, они скорее всего не захотят приблизиться к нам.

Игра в имена

Еще до того, как выйти из дома, начните играть в "Игра в имена", чтобы сосредоточить внимание вашей собаки перед началом прогулки. Скажите имя вашей собаки, когда она посмотрит на вас, скажите "да" или воспользуйтесь кликером, а затем бросьте вкусное угощение на пол. Когда она съест угощение, повторите это еще несколько раз. Это позволяет собаке знать, что у вас есть вкусная еда, и она сосредотачивается на вас еще до того, как вы уйдете из дома. Когда вы дойдете до зоны без поводка, поиграйте в эту игру до и после того, как отстегнете поводок.

Постепенно увеличивайте дистанцию

Начните дрессировку с коротких дистанций и постепенно увеличивайте расстояние между вами и вашей собакой. Это позволяет им укрепить уверенность и укрепляет поведение напоминания на большем расстоянии. Работая в команде с друзьями и членами семьи, вы можете быстрее набирать дистанцию, поскольку вы можете по очереди звать собаку, каждый раз удаляясь друг от друга на шаг дальше. Начните тренировку с длинного поводка, чтобы иметь больше контроля над щенком. С течением времени вы можете переходить к прогулкам без поводка.

