Смелость быть собой: УЖК-2025 состоится 23 октября

Украинский Женский Конгресс-2025 состоится в Киеве 23 октября. В этом году Конгресс пройдет под лозунгом "Смелость быть собой".

"Смелость быть собой" – это не только об индивидуальной силе. Это о лидерстве в разных сферах жизни – инновации, фронт, громады, восстановление, образование, медицина. О смелости быть первыми, разными, видимыми. Смелость принимать ответственность.

"Мы будем говорить о женщинах, которые являются основой человеческого капитала, и молодежи, которая является основным двигателем изменений", — отметили в Украинском Женском Конгрессе.

Женщины берут на себя новые роли – от содержания семей до управления в громадах, а также новые функции, часто связанные с изменением профессии, места жительства, открытием бизнеса, традиционного гендерного распределения обязанностей в семье.

Такие изменения требуют смелости. Их олицетворяют женщины-лидеры, истории которых должны стать видимыми, чтобы служить ролевыми моделями для трансформации украинского общества.

"На Украинском Женском Конгрессе-2025 мы хотим дать голос тем, кто уже берет лидерские функции в громадах, бизнесе, Силах Обороны, образовании, медицине, медиа, общественном секторе. Продемонстрировать, что именно люди, их идеи и решимость создают будущее государства — в политике, обществе, бизнесе, инновациях", — отметили в Украинском Женском Конгрессе.

Участие в УЖК-2025 можно будет принять в офлайн- и онлайн-форматах. Регистрационная форма для участия появится на сайте womenua.today в скором времени.