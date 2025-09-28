День дочери 28 сентября: яркие открытки и трогательные стихи, СМС для самых родных
-
-
Красивые поздравления для маленьких и взрослых дочерей
В четвертое воскресенье сентября во всем мире отмечают World Daughter's Day — Международный день дочери. В 2025 году семейный праздник выпадает на 28 сентября.
Праздник возник в Индии, где родители, в особенности мужчины, стараются привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства. Со временем инициатива вышла за пределы страны и распространилась по всему миру, включая Украину. Популярность праздника укрепилась благодаря активности в соцсетях и семейным традициям.
Дочери — уникальны и дарят родителям радость и гордость, поэтому в этот день совсем не будет лишним пожелать своим детям мира, любви и счастья. "Телеграф" собрал для вас подборку красочных открыток и стихов, которые можно отправить близким в СМС, через соцсети, мессенджеры.
С Днем дочери, милая дочка!
Красива, умна ты, нежна…
Ты лучшая в мире, и точка!
Всю жизнь это помнить должна.
Желаю тебе позитива,
Сбываются пусть все мечты!
Хочу, чтобы самой счастливой
Везде и всегда была ты.
Доченька, я поздравляю
С Днем прекрасным дочерей.
Счастья, милая, желаю,
Ярких и красивых дней.
Чтобы все желанья сбылись,
Жизнь чтоб светлою была,
Окрыленная любовью,
Чтоб вперед к мечтам ты шла.
Поздравленья шлю сегодня
Я с Днем дочери, родная!
Ты подарок мне от Бога.
Будь счастливой, умоляю.
Пусть судьба тебе подарит
Много радостных мгновений.
Ждет тебя побед пусть много,
Достижений и свершений.
Как звёздочка в ночи сияет
И свет не хочет свой гасить,
Так дочка путь мой освещает
И даёт смысл, дальше жить.
Тебе, кровиночка, желаю,
Здоровой, доброй быть всегда.
И пусть веселье наполняет
До краешка твои года!
