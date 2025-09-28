День дочери 28 сентября: яркие открытки и трогательные стихи, СМС для самых родных

Красивые поздравления для маленьких и взрослых дочерей

В четвертое воскресенье сентября во всем мире отмечают World Daughter's Day — Международный день дочери. В 2025 году семейный праздник выпадает на 28 сентября.

Праздник возник в Индии, где родители, в особенности мужчины, стараются привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства. Со временем инициатива вышла за пределы страны и распространилась по всему миру, включая Украину. Популярность праздника укрепилась благодаря активности в соцсетях и семейным традициям.

Дочери — уникальны и дарят родителям радость и гордость, поэтому в этот день совсем не будет лишним пожелать своим детям мира, любви и счастья. "Телеграф" собрал для вас подборку красочных открыток и стихов, которые можно отправить близким в СМС, через соцсети, мессенджеры.

С Днем дочери, милая дочка!

Красива, умна ты, нежна…

Ты лучшая в мире, и точка!

Всю жизнь это помнить должна.

Желаю тебе позитива,

Сбываются пусть все мечты!

Хочу, чтобы самой счастливой

Везде и всегда была ты.

Доченька, я поздравляю

С Днем прекрасным дочерей.

Счастья, милая, желаю,

Ярких и красивых дней.

Чтобы все желанья сбылись,

Жизнь чтоб светлою была,

Окрыленная любовью,

Чтоб вперед к мечтам ты шла.

Поздравленья шлю сегодня

Я с Днем дочери, родная!

Ты подарок мне от Бога.

Будь счастливой, умоляю.

Пусть судьба тебе подарит

Много радостных мгновений.

Ждет тебя побед пусть много,

Достижений и свершений.

Как звёздочка в ночи сияет

И свет не хочет свой гасить,

Так дочка путь мой освещает

И даёт смысл, дальше жить.

Тебе, кровиночка, желаю,

Здоровой, доброй быть всегда.

И пусть веселье наполняет

До краешка твои года!

Напомним, что до конца этого осеннего месяца отмечается ряд государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в сентябре 2025 года.