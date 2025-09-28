День дочки 28 вересня: яскраві листівки і зворушливі вірші, СМС для рідних

Красиві привітання для маленьких та дорослих дочок

У четверту неділю вересня у всьому світі відзначають World Daughter’s Day — Міжнародний день дочки. 2025 року сімейне свято випадає на 28 вересня.

Свято виникло в Індії, де батьки, особливо чоловіки, намагаються привернути увагу до проблеми гендерної нерівності. Згодом ініціатива вийшла за межі країни та поширилася по всьому світу, включаючи Україну. Популярність свята зміцнилася завдяки активності у соцмережах та сімейним традиціям.

Дочки — унікальні та дарують батькам радість і гордість, тому цього дня зовсім не буде зайвим побажати своїм дітям миру, кохання та щастя. "Телеграф" зібрав для вас добірку барвистих листівок та віршів, які можна відправити близьким у СМС, через соцмережі, месенджери.

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

Доню рідна, мила кровинка,

Ми тобі віддали серця половинку.

Будь завжди щасливою, доброю і простою,

Щирою та чесною, з люблячою душею.

З Днем доньки тебе вітаємо з любов’ю –

Краси та молодості, радості та здоров’я!

В День дочки тебе я, доню, вітаю.

Тільки радість та щастя у долі бажаю.

Знай, з тобою завжди я поруч, все зрозумію, допоможу,

Від вітрів та ураганів, моє серденько, тебе збережу.

Нагадаємо, що до кінця цього осіннього місяця відзначається низка державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій і вихідних у вересні 2025 року.