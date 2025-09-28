День дочки 28 вересня: яскраві листівки і зворушливі вірші, СМС для рідних
Красиві привітання для маленьких та дорослих дочок
У четверту неділю вересня у всьому світі відзначають World Daughter’s Day — Міжнародний день дочки. 2025 року сімейне свято випадає на 28 вересня.
Свято виникло в Індії, де батьки, особливо чоловіки, намагаються привернути увагу до проблеми гендерної нерівності. Згодом ініціатива вийшла за межі країни та поширилася по всьому світу, включаючи Україну. Популярність свята зміцнилася завдяки активності у соцмережах та сімейним традиціям.
Дочки — унікальні та дарують батькам радість і гордість, тому цього дня зовсім не буде зайвим побажати своїм дітям миру, кохання та щастя. "Телеграф" зібрав для вас добірку барвистих листівок та віршів, які можна відправити близьким у СМС, через соцмережі, месенджери.
Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
Доню рідна, мила кровинка,
Ми тобі віддали серця половинку.
Будь завжди щасливою, доброю і простою,
Щирою та чесною, з люблячою душею.
З Днем доньки тебе вітаємо з любов’ю –
Краси та молодості, радості та здоров’я!
В День дочки тебе я, доню, вітаю.
Тільки радість та щастя у долі бажаю.
Знай, з тобою завжди я поруч, все зрозумію, допоможу,
Від вітрів та ураганів, моє серденько, тебе збережу.
Нагадаємо, що до кінця цього осіннього місяця відзначається низка державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій і вихідних у вересні 2025 року.