Праздник 25 апреля имеет российский "душок"

В Украине День дочери не является официальным праздником, однако его отмечают в разные даты. К примеру, раньше это семейное событие украинцы отмечали 25 апреля, которое в 2025 году приходится на пятницу. Однако как оказалось, оно имеет российский "душок".

Важно помнить: 25 апреля не является официальным Днем дочери в Украине. Хотя в ряде других стран, особенно в стране-агрессорше, этот день действительно отмечают. Из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала в 2022 году и продолжает забирать жизни невинных людей, в том числе детей, украинцы не хотят иметь ничего общего с агрессивным соседом.

Когда День дочери отмечается в Украине и в мире

В Украине нет официального Международного дня дочери. Тем не менее существует несколько дат, которые можно считать своеобразными международными праздниками, посвященными дочерям.

Чаще всего Международный день дочери — World Daughter's Day — отмечают в четвертое воскресенье сентября, которое в этом году будет 28 сентября. Праздник берет свое начало в Индии, жители которой, особенно отцы, стремятся привлечь внимание к вопросам гендерного неравенства. Со временем инициатива распространилась по всему миру, в том числе и в Украине. Она стала популярна благодаря активности в соцсетях и семейным традициям.

Фото: freepik

Кроме того, Всемирный день дочери отмечается и 12 января. Это также неофициальный, но очень теплый праздник, когда родители могут лишний раз выразить любовь и благодарность своим дочерям. В этот день взрослые преподносят подарки своим детям и даже устраивают небольшие семейные праздники. Если 25 апреля ваша дочь отмечает день рождения, это отличный повод отправить ей красивую открытку.