Чтобы избежать беды: что запрещено делать 30 сентября

30 сентября запрещено отказывать другим в помощи

Во вторник, 30 сентября, согласно новоюлианскому календарю, христиане чествуют епископа Великой Армении, святого мученика Григория. Ранее праздник приходился на 13 октября.

Григорий родился около 257 года в роде Аршакидов. В погоне за властью его отец убил царя Курсара. За это уничтожили весь род Аршакидов, однако Григорию удалось спастись. Мужчина переехал в Армению, где стал проповедником христианства. Эта вера широко распространилась в Армении именно благодаря Григорию. За это мужчину жестоко пытали и убили.

Святой Григорий, фото commons.wikimedia.org

Традиции и приметы 30 сентября

В этот день люди посещают храм и молятся Григорию об очищении души и мире в Украине. Также в этот день принято помогать нуждающимся. В старину наши предки освящали порог дома и купали детей, чтобы были здоровыми круглый год.

Дует шквальный ветер – зима будет ранней.

Если сегодня солнечно – зимой не будет холодно.

Туман в этот день — к снежной зиме.

Что нельзя делать 30 сентября

Запрещено отказывать в помощи, потому что можно привлечь невзгоды.

Нельзя ходить в грязной одежде, потому что есть вероятность заболеть.

Не стоит физически работать в этот день.

