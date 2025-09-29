В Украине выпал первый снег: где его можно увидеть и что будет с погодой (фото, видео)

В большинстве областей Украины 29 сентября возможны дожди

Погода в Украине становится все холоднее, и сегодня, 29 сентября, в Украине уже выпал первый снег. В частности, речь идет о Карпатах.

Снег выпал на массиве Черногора, в частности, на горе Поп Иван. Об этом сообщает "Запад Главное". На фото видно, что в горах плохая видимость и дует шквальный ветер. Его скорость достигает 8-9 метров в секунду. В целом температура воздуха в Карпатах опустилась до -3 градусов.

Снег на Черногорском хребте

Карпаты засыпали снегом, фото "Запад Главное"

На массиве Черногора - снег в сентябре, фото "Запад Главное"

В других регионах Украины ожидается переменная облачность и осадки, сообщает Укргидрометцентр. Наибольшая вероятность дождей в западных и северных областях Украины, в то время как в некоторых восточных и центральных областях будет сухо. На западе Украины температура будет колебаться днем от +9 до +13 градусов, а ночью — от +5 до +8.

На севере Украины также будет прохладно +11-13, а ночью +6-8. В южных и восточных областях температура будет достигать днем от +14 до +18 градусов, тогда как ночью — +6-8. В Киеве также возможен дождь, а температура – +11 до +13 градусов днем, ночью – +7-9.

Погода в Украине 29 сентября, скриншот из Укргидрометцентра

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать в Украине последнего "бабьего лета". Еще будет теплая и сухая погода.