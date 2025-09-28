В Ужгороде нашли гигантский гриб: как он выглядит и можно ли его есть (фото)

Отдельные виды дождевика могут весить 10 килограммов

Сейчас в Украине продолжается сезон грибов, поэтому люди "охотятся" за интересными видами, которые можно приготовить и есть. Так в Ужгороде обнаружили огромный гриб белого цвета, который называют дождевиком.

Соответствующее фото было опубликовано в местном паблике. Некоторые пользователи рассказали, что любят такой гриб и готовят из него отбивные. Дождевик растет по всей Украине, однако встречается он не слишком часто. Преимущественно его можно найти в лесах, на лужайках, но после дождя.

Гриб-дождевик, фото Василисы Мышки

Дождевик относится к семейству шампиньоновых. Его еще называют пороховик или табачный гриб, потому что когда его сжимаешь, то можно увидеть своеобразный "дымок". В этот момент из внутренней полости гриба выделяется большое количество мелких спор.

Дождевик круглой формы, фото из сети

Особенность дождевика в объемной "шапочке", которая может достигать 70 сантиметров в диаметре. Также некоторые виды весят примерно 10 килограммов. Дождевики имеют белую окраску и круглую или грушевидную форму.

Дождевик нужно потреблять только с белой мякотью, фото из сети

Лучше всего потреблять именно молодые дождевики, пока у них белая мякоть. Тогда они будут полезны для организма. Также дождевик нужно готовить в течение 3 часов после сбора, ведь после этого он начинает стареть. Если такой гриб приобрел сероватый цвет, тогда его нельзя есть.

