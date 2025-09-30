Аби відвернути лихо: що заборонено робити 30 вересня

30 вересня заборонено відмовляти іншим у допомозі

У вівторок, 30 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують єпископа Великої Вірменії, святого мученика Григорія. Раніше свято припадало на 13 жовтня.

Григорій народився близько 257 року у роді Аршакідів. У гонитві за владою його батько вбив царя Курсара. За це знищили весь рід Аршакідів, однак Григорія вдалося врятувати. Чоловік переїхав до Вірменії, де став проповідником християнства. Ця віра стала дуже поширеною у Вірменії саме завдяки Григорію. За це чоловіка жорстоко катували і вбили.

Святий Григорій, фото commons.wikimedia.org

Традиції та прикмети 30 вересня

У цей день люди відвідують храм і моляться до Григорія про очищення душі і мир в Україні. Також у цей день заведено допомагати нужденним. У давнину наші предки освячували поріг будинку та купали дітей, щоб були здоровими цілий рік.

Дує шквальний вітер — зима буде ранньою.

Якщо сьогодні сонячно — взимку не буде холодно.

Туман у цей день — до сніжної зими.

Що не можна робити 30 вересня

Заборонено відмовляти у допомозі, бо можна притягнути негаразди.

Не можна ходити у брудному одязі, бо є ймовірність захворіти.

Не варто фізично працювати у цей день.

