Под нее танцевали во всем мире: какой была самая популярная песня 2005 года

Мадонна представила песню Hung Up в 2005 году

Есть песни, которые остаются в памяти слушателей десятки лет. Это треки, которые слушали предыдущие поколения, а затем они стали хитами для современников.

В 2005 году американская певица Мадонна выпустила трек Hung Up, который написала вместе со Стюартом Прайсом, Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом. Композиция первой вошла в альбом Confessions on a Dance Floor.

Мадонна в 2005 году, фото Getty Images

Hung Up была безумно популярна во всем мире — она вошла в чарты 43 стран. Речь идет о США, Великобритании, Канаде, Австралии, Австрии, Италии. Композиция стала одной из самых успешных не только в творчестве Мадонны, но и в истории музыки. Трек был продан тиражом в 10 миллионов копий. Интересно, что в песне использовали элемент из сингла Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) группы ABBA. За это коллектив получил 800 тысяч долларов.

Клип на песню снимали на одиннадцати локациях Лондона. Мадонна предстала в видеоработе в трех образах:

в боде в стиле 70-х, в котором героиня танцует у хореографического станка;

в джинсах и куртке, в которых гуляет по улице;

в джинсах и свитере, в которых она танцует в клубе на игровом автомате Dance Dance Revolution.

Видеоработу выполнили в танцевальном стиле, напоминающем эпоху диско. По состоянию на сентябрь 2025 года клип Hung Up просмотрело более 553 миллионов пользователей.

Мадонна – Hung Up

