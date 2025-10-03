Всемирный день грибников 2025: самые яркие открытки и картинки к празднику

Поздравьте знакомых любителей "тихой охоты" с их праздником 3 октября

В пятницу, 3 октября, во всем мире отмечают День грибника. Для этих людей сбор грибов — самое любимое занятие, и это неудивительно, ведь лесные грибы обладают множеством ценных (но и ядовитых) свойств.

К сожалению, этот неофициальный праздник поклонников "тихой охоты" не внесен ни в один календарь, но с радостью отмечается всеми настоящими грибниками. Для них каждый осенний день — это праздник сбора уникальных лесных даров.

Сбор грибов — древнее занятие, которое встречается во многих культурах на протяжении веков. Грибы всегда ценились за богатство белками, витаминами и минералами, а также они играют важную роль в экосистеме.

В этот день многие украинцы отправляются на прогулки по лесам, полям и паркам в поисках грибов. Это не только шанс насладиться красотой природы и провести время на свежем воздухе, но и возможность больше узнать о грибах.

"Телеграф" поздравляет всех любителей грибов с их международным днем! Мы собрали для вас лучшие праздничные открытки и картинки, которыми можно поделиться с друзьями и знакомыми.

В эту пятницу христиане в Украине чтят важного святого. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать 3 октября, чтобы не навлечь беду на свой дом.