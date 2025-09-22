Буквально синеет в руках. В Ровенской области нашли необычный редкий гриб — можно ли его есть (фото, видео)

Редкая находка отыскалась во время "тихой охоты"

В Украине грибной сезон только начинается, а солнечная погода в эти дни лишь поджигает желание грибников отправляться на "тихую охоту". В лесах украинцы обычно ищут привычные и проверенные белые грибы, лисички и опята, однако среди этого многообразия есть и редкие находки.

На днях на Ровенщине, в Березновском районе, грибники обнаружили необычный вид, что буквально синеет в руках. Дело в том, что этот гриб начинает менять цвет на синеватый сразу после среза.

"Вот такой урожай грибов нашли на Ровенщине", — пишут в Телеграм-канале "Рівне Головне". В комментариях подписчики отметили, что этот вид гриба называется "гиропор синеющий" и подчеркнули, чтобы его не путали с похожим заячьим грибом.

Гиропор синеющий — отличный гриб, на уровне белого.

Это очень вкусный гриб.

Это не заячий гриб. Заячий розоватый под шляпкой и горький. А это гиропор синеющий.

Как пишет информационное издание "В лесу", "гиропор березовый синеющий" (Gyroporus cyanescens) действительно съедобный гриб. Обычно имеет шапку диаметром 5-15 см, окраску от грязно-белой или бледно-серовато-желтой до охристой, с возрастом переходит в буро-охряную или коричневатую. В местах прикосновения синеет.

Где растет гиропор синеющий гриб

С июля по октябрь — в лиственных и смешанных лесах. Чаще случается одиночно, в теплых песчаных почвах. Его можно встретить под березой, дубом или каштаном, преимущественно с северной стороны дерева. Это редкий вид, распространенный почти по всей территории Украины.

Гиропор синеющий. Фото: vlisi.com.ua Гриб синеет после среза. Фото: vlisi.com.ua

