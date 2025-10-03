Всесвітній день грибників 2025: найяскравіші листівки і картинки до свята

Привітайте знайомих любителів "тихого полювання" зі своїм святом 3 жовтня

У п’ятницю, 3 жовтня, у всьому світі відзначають День грибника. Для цих людей збирання грибів — найулюбленіше заняття, і це не дивно, адже лісові гриби мають безліч цінних (але й отруйних) властивостей.

На жаль, це неофіційне свято шанувальників "тихого полювання" не внесено в жодний календар, але з радістю відзначається всіма справжніми грибниками. Для них кожен осінній день – це свято збирання унікальних лісових дарів.

Збір грибів — стародавнє заняття, яке зустрічається у багатьох культурах протягом століть. Гриби завжди цінувалися за багатство білками, вітамінами та мінералами, а також вони відіграють важливу роль в екосистемі.

Цього дня багато українців вирушають на прогулянки лісами, полями та парками у пошуках грибів. Це не тільки шанс насолодитися красою природи та провести час на свіжому повітрі, а й можливість більше дізнатися про гриби.

"Телеграф" вітає всіх любителів грибів з їхнім міжнародним днем! Ми зібрали для вас найкращі святкові листівки та картинки, якими можна поділитися з друзями та знайомими.

