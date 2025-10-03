Запрещено делать это 3 октября, если не хотите "пригласить" в дом проблемы и горе
Узнайте, почему сегодня нельзя смотреть в зеркало и стричься
В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине чтят мученика Дионисия Ареопагита. Праздник перешел со старой даты 16 октября после смены православной и греко-католической церкви на новоюлианский церковный календарь.
Святой Дионисий был учеником апостола Павла и впоследствии стал первым епископом Афин. Его относят к числу семидесяти апостолов и связывают с развитием апофатического богословия — учения, утверждающего, что Бог непостижим и о Нем невозможно говорить с полной определенностью. Во времена императора Домициана святого Дионисия поймали язычники, и в итоге он принял мученическую смерть.
3 октября христиане по традиции посещают храм и молятся святому. Считается, что сегодня важно отгонять дурные мысли и сосредоточиться на чем-то добром и светлом. Лучший способ провести праздник — посвятить себя добрым поступкам и помочь ближнему, ведь любое добро, совершенное в этот день, обязательно вернется в трехкратном размере.
Что нельзя делать 3 октября
- Смотреть в зеркало — можете привлечь в дом что-нибудь плохое.
- Стричь волосы — будут долго отрастать.
- Поднимать потерянные деньги — заберете с собой чужие проблемы.
- Оставлять открытыми окна на ночь — в дом попадут темные силы.
Народные приметы 3 октября
- Выросли цветы на шиповнике – ждите теплую и длинную осень.
- Сухая погода — зимой будет снежно.
- Паутина в воздухе говорит о хорошей погоде всю осень.
- Громко кричат галки – будет тепло.
У кого именины 3 октября
Сегодня именины отмечают Антон, Денис, Иван, Павел и Петр.
Праздники и события 3 октября
- Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day)
- Всемирный день улыбки (World Smile Day)
- Всемирный день трезвости (World Temperance Day)
- Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day)
- Всемирный день смузи (Global Smoothie Day)
- День поиска каштанов
Напомним, что в середине осени есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре.