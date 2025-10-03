Запрещено делать это 3 октября, если не хотите "пригласить" в дом проблемы и горе

Узнайте, почему сегодня нельзя смотреть в зеркало и стричься

В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине чтят мученика Дионисия Ареопагита. Праздник перешел со старой даты 16 октября после смены православной и греко-католической церкви на новоюлианский церковный календарь.

Святой Дионисий был учеником апостола Павла и впоследствии стал первым епископом Афин. Его относят к числу семидесяти апостолов и связывают с развитием апофатического богословия — учения, утверждающего, что Бог непостижим и о Нем невозможно говорить с полной определенностью. Во времена императора Домициана святого Дионисия поймали язычники, и в итоге он принял мученическую смерть.

3 октября христиане по традиции посещают храм и молятся святому. Считается, что сегодня важно отгонять дурные мысли и сосредоточиться на чем-то добром и светлом. Лучший способ провести праздник — посвятить себя добрым поступкам и помочь ближнему, ведь любое добро, совершенное в этот день, обязательно вернется в трехкратном размере.

Что нельзя делать 3 октября

Смотреть в зеркало — можете привлечь в дом что-нибудь плохое.

Стричь волосы — будут долго отрастать.

Поднимать потерянные деньги — заберете с собой чужие проблемы.

Оставлять открытыми окна на ночь — в дом попадут темные силы.

Народные приметы 3 октября

Выросли цветы на шиповнике – ждите теплую и длинную осень.

Сухая погода — зимой будет снежно.

Паутина в воздухе говорит о хорошей погоде всю осень.

Громко кричат галки – будет тепло.

У кого именины 3 октября

Сегодня именины отмечают Антон, Денис, Иван, Павел и Петр.

Праздники и события 3 октября

Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day)

Всемирный день улыбки (World Smile Day)

Всемирный день трезвости (World Temperance Day)

Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day)

Всемирный день смузи (Global Smoothie Day)

День поиска каштанов

Напомним, что в середине осени есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре.