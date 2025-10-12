Родная земля политического деятеля Вячеслава Черновола: чем особенный этот поселок (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Диссидент и шестидесятник Черновол родом из Черкасской области
Поселок Ерки в Черкасской области известен не только своей историей и давними поселениями трипольской культуры, но и как родное место выдающегося украинского политика и диссидента Вячеслава Черновола.
Выдающийся украинец Вячеслав Черновол родился в поселке Ерки Черкасской области. Сейчас это центр Ерковской территориальной общины Звенигородского района. Ерки получили статус поселка городского типа еще в 1960 году, передает "Телеграф".
Этот поселок имеет многовековую историю: его основали переселенцы из Полесья и Подолья в первой половине XVIII века, а на территории и вокруг Ерок обнаружены поселения трипольской культуры, что свидетельствует о древнем заселении этих земель.
Сегодня в Ерках действуют промышленные предприятия разных отраслей: ремонтный завод ЧАО "Луч", плодоовощно-консервный и щебеночный заводы, нефтебаза, гранитный карьер, элеватор и комбинат хлебопродуктов, птицекомбинат, межрайбаза и ООО ТПК "РЕГИОН".
Кроме этого, уже более 100 лет в поселке работает метеостанция "Звенигородка", которая обеспечивает метеонаблюдение для региона.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, где родился Тарас Шевченко и что есть в том селе.