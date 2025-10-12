Родная земля политического деятеля Вячеслава Черновола: чем особенный этот поселок (фото)

Диссидент и шестидесятник Черновол родом из Черкасской области

Поселок Ерки в Черкасской области известен не только своей историей и давними поселениями трипольской культуры, но и как родное место выдающегося украинского политика и диссидента Вячеслава Черновола.

Выдающийся украинец Вячеслав Черновол родился в поселке Ерки Черкасской области. Сейчас это центр Ерковской территориальной общины Звенигородского района. Ерки получили статус поселка городского типа еще в 1960 году, передает "Телеграф".

Этот поселок имеет многовековую историю: его основали переселенцы из Полесья и Подолья в первой половине XVIII века, а на территории и вокруг Ерок обнаружены поселения трипольской культуры, что свидетельствует о древнем заселении этих земель.

Сегодня в Ерках действуют промышленные предприятия разных отраслей: ремонтный завод ЧАО "Луч", плодоовощно-консервный и щебеночный заводы, нефтебаза, гранитный карьер, элеватор и комбинат хлебопродуктов, птицекомбинат, межрайбаза и ООО ТПК "РЕГИОН".

Карьер в Ерках

Кроме этого, уже более 100 лет в поселке работает метеостанция "Звенигородка", которая обеспечивает метеонаблюдение для региона.

Метеостанция

