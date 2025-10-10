Родина гения: чем особенное село, где родился Иван Франко (фото)

Что скрывает живописное село на Львовщине, где увидел свет поэт Франко

Нагуевичи — село на Львовщине, известное как родное место Ивана Франко, одного из самых известных украинских писателей и общественных деятелей. Оно привлекает туристов и исследователей не только своей историей, но музеями и памятниками.

В конце августа 1856 года в селе Нагуевичи, ныне Дрогобычский район Львовской области, родился выдающийся поэт, публицист и философ Иван Яковлевич Франко. Об этом написали в Украинском институте национальной памяти, передает "Телеграф".

Нагуевичи – живописное село, расположенное в долине реки Сбор, среди лесистых отрогов Карпат. Раньше село имело другие названия. С 1952 по 2009 годы оно официально носило имя Ивана Франко, однако впоследствии получило первоначальное название — Нагуевичи.

В честь художника создан Государственный историко-культурный заповедник "Нагуевичи", основанный 10 марта 1994 года. В его состав входят: усадьба родителей Франко, музей писателя, скульптурная композиция "И. Франко и мировая литература" и художественно-мемориальный комплекс "Тропа Ивана Франко", как написали в Дрогобычской районной военной администрации.

Музей-усадьба родителей Франко был воспроизведен в соответствии с описанием писателем в воспоминании "Моя отеческая изба" (1913 год). Экспозиция включает не только дом, но и хозяйственные постройки — шопы (для инвентаря), шпихлир (зернохранилище), кузницу с мехом, принадлежавший отцу, овиню, конюшню.

