Рідні земля політичного діяча В’ячеслава Чорновола: чим особливе це селище (фото)

Дисидент і шістдесятник Чорновіл родом зі Черкаської області

Селище Єрки на Черкащині відоме не лише своєю історією та давніми поселеннями трипільської культури, а і як рідне місце видатного українського політика та дисидента В’ячеслава Чорновола.

Видатний українець В’ячеслав Чорновіл народився у селищі Єрки, що на Черкащині. Нині це центр Єрківської територіальної громади Звенигородського району. Єрки отримали статус селища міського типу ще в 1960 році, як передає "Телеграф".

Це селище має багатовікову історію: його заснували переселенці з Полісся та Поділля у першій половині XVIII століття, а на території та навколо Єрок виявлено поселення трипільської культури, що свідчить про давнє заселення цих земель.

Сьогодні в Єрках діють промислові підприємства різних галузей: ремонтний завод ПрАТ "Промінь", плодоовочево-консервний та щебеневий заводи, нафтобаза, гранітний кар'єр, елеватор та комбінат хлібопродуктів, птахокомбінат, міжрайбаза і ТОВ ТПК "РЕГІОН".

Кар'єр в Єрках

Окрім цього, вже понад 100 років у селищі працює метеостанція "Звенигородка", яка забезпечує метеоспостереження для регіону.

Метеостанція

