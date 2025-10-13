В Украине официально изменили даты отопительного сезона. Кто успеет замерзнуть до его начала

Отопление включат позже, а выключат — раньше

Отопительный сезон в Украине начнется позже обычного. В 2025 году отопление включат не с 15 октября (как раньше), а с 1 ноября.

Что нужно знать:

Тепло в доме украинцев подадут на две недели позже обычного

Субсидии на отопительный период будут рассчитывать только с даты старта отопительного сезона

"Минусов" до конца октября не прогнозируется, но будет достаточно прохладно

Соответствующее решение приняло Правительство Украины, которое внесло изменения в постановление № 1267. Отопительный сезон начнется с 1 ноября 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года. Ранее он начинался 15 октября и завершался 15 апреля. То есть в целом централизованное отопление будут подавать на месяц меньше, чем в предыдущие годы.

Субсидии и льготы будут начисляться по-новому

Отмечается, что решение принято с учетом необходимости экономии энергоресурсов, изменения климатических условий и обеспечения стабильности газового рынка в стране. Льготы и субсидии на отопление теперь будут начисляться на период с 1 ноября по 31 марта. Если ОСМД или котельная подадут тепло раньше, то льготы и субсидии не будут действовать за этот период.

Какая погода прогнозируется в октябре

По прогнозу Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха составляет в октябре 6-13 градусов с отметкой "плюс". Однако абсолютный минимум температуры воздуха составляет 5-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градуса мороза.

Переход средней суточной температуры воздуха через +8° в сторону снижения происходит в третьей (в большинстве северных областей во второй) декаде октября, только в южной части страны и в отдельных районах Закарпатья в первой декаде ноября, — рассказали в Укргидрометцентре

По прогнозам синоптиков, в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +7+12 градусов. Это на 1 градус выше нормы.

Карта погоды на 18 октября

Где будет холоднее всего до конца октября

В Киеве октябрь не будет слишком холодным. Самые низкие градусы ожидаются по ночам 19 и 20 числа, будет всего +3.

В Харькове также по прогнозам синоптиков столбики термометров не будут опускаться ниже 3 градусов тепла. Мороз также не прогнозируется.

В Днепре будет даже потеплее. Самый низкий температурный показатель также +3, но он будет всего раз в месяц, 15 октября.

На севере Украины, в Сумах, в предстоящие дни октября погода в целом будет более прохладной. Однако мороза тоже не ожидается.

Во Львове с 15 по 20 октября по ночам будет довольно холодно. Холоднее всего будет в ночь на 15 октября, всего 2 градуса тепла.

На температуру без отопления в квартире очень сильно влияет тепловая инерция самого здания и внешние факторы. Очень примерно можно рассчитать, что при ночной температуре на уровне +3, а дневной на уровне +12 градусов, в квартирах без отопления будет около 15 градусов тепла.

Как рассказывал "Телеграф", недавно нардеп, экс-министр по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кучеренко предупредил, что в Украине, учитывая последние удары по добыче газа, возникнут проблемы с нехваткой газа. Вот поэтому начало отопительного сезона будут откладывать.