Когда нет света, воды или газа: что можно быстро и легко приготовить без плиты в блэкаут

Когда нет электрики или газа, важно уметь готовить без плиты

Когда в доме нет электричества, воды или газа, важно не только сохранять спокойствие, но и уметь готовить без плиты. Из-за обстрелов россиян украинской инфраструктуры важно научиться жить, а не выживать.

В таких ситуациях, когда многие населенные пункты погружаются во тьму, и нет возможности приготовить горячий вкусный обед или ужин, пригодятся рецепты блюд, которые можно приготовить без использования электричества, воды или газа. Например, можно приготовить борщ, используя термос, или вареники без кипятка, пишет rubryka.

Что приготовить из круп

Кускус — мелкая пшеничная крупа, готовится очень быстро. Достаточно залить ее водой в чуть большем объеме, чем сама крупа, накрыть крышкой и подождать 15 минут.

Гречка не требует варки: ее можно просто залить кипятком и оставить на 20-30 минут. Если использовать холодную воду, понадобится 5-10 часов. Крупа уже обжарена и высушена, поэтому быстро разбухает.

Перловка готовится дольше — около 2-2,5 часов с кипятком в пропорции 1:2. Можно залить холодной водой в соотношении 1:3 и оставить настаиваться 24 часа, добавив при желании овощи или специи. Чтобы сохранить тепло, кастрюлю можно укутать одеялом.

Блюда из зерновых

Фото: freepik

Овсянку варить не обязательно — достаточно залить кипятком и подождать 15-20 минут, лишнюю воду слить. Другие хлопья (рисовые, гречневые, кукурузные) тоже можно залить кипятком или молоком и добавить сухофрукты, фрукты, мед, масло или йогурт. Гороховые хлопья можно есть просто так или превратить в суп с овощами, салом или копченостями.

Сублимированные продукты

Современные сублимированные продукты предлагают разнообразие: супы, борщи, пюре, плов, мясные каши, пасту, напитки и десерты. Минус — цена, примерно 60 гривен за упаковку. Но иметь дома несколько таких "быстрых" блюд сейчас крайне полезно. Приготовление простое: залейте содержимое кипятком, плотно закройте пакет и подождите указанное время.

Фото: freepik

Супы и блюда в термосе

Овощной суп: нарежьте картофель, морковь, лук, брокколи и горошек. Залейте 2 стаканами кипятка и оставьте на 1,5-2 часа. Мясо лучше не добавлять; для куриного супа можно использовать бульонный кубик и добавить вермишель.

Борщ: в термосе быстро готовится с борщевой заправкой. Полбанки борща смешайте с мясом или колбасой, добавьте зелень и чеснок, залейте кипятком и настаивайте 20-30 минут.

Макароны: засыпьте макароны в термос, посолите, залейте кипятком и переверните. Через 40 минут — готово.

Чечевичный суп: замоченную на ночь чечевицу смешайте с луком, морковью, ветчиной, лавровым листом и бульоном, залейте 300 мл кипятка. Варится в термосе 4 часа.

Компот: ягоды или сухофрукты с сахаром залейте кипятком. Свежие и замороженные будут готовы через 2-3 часа, сухофрукты — 10-12 часов.

Что приготовить без воды: идеи

Яичница-болтунья и омлет готовятся просто: с любыми добавками — овощами, колбасой, сыром. Картофель можно жарить, запекать в духовке, готовить "в мундире" или по-деревенски с маслом и специями, добавляя овощи.

Фото: freepik

Тесто подходит для оладий, пирогов и пиццы — на молоке, минералке, соке или квасе. Начинки разнообразные: зеленый лук с яйцами, лук с рыбой, мясное рагу, колбаса, сыр с сухофруктами, джемы. Салаты — овощные и фруктовые, тщательно вымытые и по желанию замоченные в уксусе.

Мясо, рыба, колбаса, котлеты, пельмени или вареники — жареные или запеченные. Десерты: семена чиа с молоком, йогуртом или соком, оставленные на несколько часов или на ночь, превращаются в пудинг. Можно добавлять орехи, шоколад и фрукты по вкусу.

Добавим, что особого внимания в блэкаут заслуживают сухие завтраки, которые можно хранить без холодильника, — хлопья, "подушечки" и колечки, которые едят с молоком, йогуртом, соком или просто так, а также различные перекусы: крекеры, хлопья и энергетические батончики.