Секрет из 90-х: что добавить в стиральную машину, чтобы вещи оставались белее белого (видео)

Вещи после стирки будут как новенькие

Современные стиральные средства обещают сохранить цвет ткани, но часто не оправдывают ожиданий. Простой и проверенный способ из прошлого – добавление обычной поваренной соли в стиральную машину – помогает сохранить яркость цветов и продлить жизнь одежде. При стирке порошок вымывает краску, а жесткая вода оставляет на тканях осадок, что делает цвета тусклыми. Добавление соли смягчает воду, стабилизирует цвет и защищает ткани от быстрого выгорания. Проверенными лайфхаками с нами поделились на TikTok-странице "sizovasofiaa".

Как отбелить вещи с помощью соли

Соль действует как естественный фиксатор краски, предотвращает вымывание цвета и делает ткань более мягкой. Для большинства хлопчатобумажных, льняных, синтетических и смешанных тканей достаточно 1–2 столовых ложек соли на стандартную стирку (4–5 кг белья). Соль можно насыпать непосредственно на белье или растворить в небольшом количестве воды и добавить в барабан перед стиркой. Не рекомендуется применять метод деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, без дополнительных инструкций на ярлыке.

Стирку производить в обычном режиме в соответствии с типом ткани и рекомендованной температурой. Этот метод использовали еще в 90-х годах, когда современных кондиционеров и красителей было немного, и он доказал свою эффективность. Добавление соли позволяет вещам оставаться яркими и свежими даже после многих стирок. Таким образом, обычная поваренная соль – простой, экономичный и действенный способ сохранить цвет одежды, избежать серого налета и упростить уход за тканями.

