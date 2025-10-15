Секрет із 90-х: що додати у пральну машину, щоб речі залишалися біліше білого (відео)

Речі після прання будуть як новенькі

Сучасні пральні засоби обіцяють зберегти колір тканини, але часто не виправдовують очікувань. Простий і перевірений спосіб із минулого – додавання звичайної кухонної солі у пральну машину – допомагає зберегти яскравість кольорів і продовжити життя одягу. Під час прання порошок вимиває фарбу, а жорстка вода залишає на тканинах осад, що робить кольори тьмяними. Додавання солі пом’якшує воду, стабілізує колір та захищає тканини від швидкого вигоряння. Перевіреними лайфхаками з нами поділилися на TikTok-сторінці "sizovasofiaa".

Як відбілити речі за допомогою солі

Сіль діє як природний фіксатор фарби, запобігає вимиванню кольору та робить тканину м’якшою. Для більшості бавовняних, лляних, синтетичних та змішаних тканин достатньо 1–2 столових ложок солі на стандартне прання (4–5 кг білизни). Сіль можна насипати безпосередньо на білизну або розчинити у невеликій кількості води та додати в барабан перед пранням. Не рекомендується застосовувати метод для делікатних тканин, таких як шовк або вовна, без додаткових інструкцій на ярлику.

Прання проводити у звичайному режимі відповідно до типу тканини та рекомендованої температури. Цей метод використовували ще в 90-х роках, коли сучасних кондиціонерів і барвників було небагато, і він довів свою ефективність. Додавання солі дозволяє речам залишатися яскравими та свіжими навіть після багатьох прань. Таким чином, звичайна кухонна сіль – простий, економний та дієвий спосіб зберегти кольори одягу, уникнути сірого нальоту і спростити догляд за тканинами.