"Бабье лето" уже мчит в Украину: где и когда будет до 22 градусов тепла

Вскоре по всей территории Украины значительно потеплеет

В эти выходные украинцев будут ждать дожди и прохлада, но уже на следующей неделе пройдет долгожданное "бабье лето". Потепление начнется с 24 октября и будет длиться постепенно, включая большинство регионов страны. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Что следует знать

Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными, но уже с 24 октября начнется постепенное потепление

В конце месяца, с 27 по 31 октября, температура поднимется до +18 °C, а в некоторых регионах — до +22 °C

Подробнее о прогнозе погоды на октябрь читайте в материале: Прогнозы народных синоптиков о тепле оказались ложными: "Телеграф" узнал, где ударят морозы

Самые теплые дни следует ожидать ближе к концу месяца – с 27 по 31 октября. В этот период дневная температура будет достигать +13…+18 °C практически по всей территории Украины. Солнце все чаще появляется на небе, а прохладный ветер будет постепенно стихать.

Самое приятное потепление почувствуют жители Юга и Закарпатья. Здесь воздух местами прогреется до +20...+22 °C, и такая погода станет настоящим подарком перед наступлением холодов. Именно там "бабье лето" будет самым ярким.

"Это будет классическое бабье лето, связанное с поступлением теплого воздуха с юга и юго-западной Европы на фоне повышенного атмосферного давления. Осадки будут локальными — преимущественно на Западе и иногда на Севере", — пояс

Период "бабьего лета" в Украине обычно длится несколько дней, но в этом году оно может задержаться. Солнечная погода, ясное небо и мягкое осеннее тепло еще ждут украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда по Украине ударят сильные заморозки. Узнайте, каким областям не повезет с погодой.