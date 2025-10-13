Одесса снова может уйти под воду. На Украину надвигаются сильные дожди, будет лить два дня

Дожди на выходных пройдут в большинстве областей

Украинцев предупредили о двух волнах похолодания, и одна из них ожидается 18–20 октября. В эти дни в ряде областей пройдут дожди, и Одесса, по прогнозам синоптиков, снова может оказаться под водой. Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Что стоит знать:

В Украину с 19 числа придет похолодание и дождливая погода

На этих выходных в Одессе снова ожидается сильный ливень

Какой будет погода в Украине 18-20 октября

Во второй половине октября в Украине количество осадков ожидается в пределах климатической нормы. В большинстве регионов дожди пройдут 18 и 20 октября, на юге возможны грозы.

В Одессе 18 октября снова ожидается сильный дождь

В частности, 18 октября, в Одессе прогнозируют дождь с самого утра — осадки начнутся около 9:00 и продлятся почти до вечера, стихнув ближе к 18:00. Согласно данным Ventusky, за сутки может выпасть до 5,5 мм дождя. Такое количество считается умеренным, но при сильных порывах ветра и плохой работе ливневых стоков, отдельные улицы города снова могут оказаться подтопленными.

Погода в Одессе 18 октября

В этот день осадки могут пройти стороной лишь восточную часть Украины. Температура воздуха ожидается в пределах +10…+15 градусов. Холоднее всего будет в западных областях.

А в воскресенье, 19 октября, по всей территории Украины будет наблюдаться снижение температуры. Дожди пройдут в центрально-восточной части страны. В частности, в Днепре ожидается 11 мм осадков.

Где в Украине пройдут дожди 18-19 октября

Отметим, что 30 сентября курортную Одессу накрыло аномальное наводнение, которое парализовало жизнь города. За один день там выпала 1,5-месячная норма осадков. В результате непогоды погибли 9 человек, среди которых семья из пяти человек. Ликвидация последствий смертельной стихии длилась более недели.

