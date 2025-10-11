Сильные заморозки ударят по Украине. Когда и каким регионам не повезет с погодой

Даже днем воздух не будет прогреваться выше +10 градусов

Небольшое осеннее тепло довольно скоро в Украине сменится стойкими заморозками. В основном, они ожидаются на западе страны, однако похолодание будет ощутимо на всей территории.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Заморозки и дожди на подходе: синоптик рассказал, что ждет Украину в середине октября".

По его словам, начиная с 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада, ночная температура в большинстве областей снизится до +2…+8 °С, дневная до +6…+13 °С. Однако на юге будет ощутимо теплее из-за близости моря. В период с 15 по 17 октября в северных, восточных областях, а также в Карпатском регионе местами ночью температура может снижаться до 0…-3°С. Здесь прогнозируются заморозки.

Соответствующий прогноз подтверждает и портал Ventusky. По его данным, 14 октября на западе Украины, в том числе в горном регионе, ночью температура опустится до 0 градусов. В других же областях будет до +5 градусов. Днем будет холодно на большинстве территорий страны – западе, севере и частично востоке, где термометр покажет до +6 градусов. В других регионах ожидается +8 градусов.

Погода в Украине 14 октября

Однако уже 15 и 16 октября столбик термометра упадет еще сильнее. Так как в западных областях будет до -3 градусов мороза, заморозки усилятся. В других регионах ожидается колебание от +3 до +5 градусов. Днем температура поднимется до +11 градусов, но в горных регионах не превысит +5 градусов.

Погода в Украине 15 октября

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики назвали даты, когда в Киеве ударит мороз.