Повезло лишь единицам: где в Украине действуют графики отключений

Энергетики отметили, что причиной отключений стали российские обстрелы

Вечером среды, 15 октября, практически по всей Украине ввели аварийные отключения света. Исключением стали только Донецкая и часть Черниговской области.

Об этом сообщает УкрЭнерго. Отмечается, что причиной ограничений стали последствия предварительных атак на энергетическую инфраструктуру.

Где действуют графики отключений

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) в настоящее время применяется три очереди почасовых отключений. Во всех других регионах графики отключения света не действуют, ведь во время аварийных и экстренных ограничений их не вводят.

Аварийные отключения введены:

Закарпатье;

Львовская область;

Тернопольская область;

Ивано-Франковская;

Буковина;

Волынь;

Ровенская область;

Хмельницкая;

Винницкая область;

Житомирщина;

Черкасская область;

Кировоградская область;

Одесская область;

Николаевская область;

Херсонская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Сумская область;

Киевская область;

Киев.

"Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы", — добавляют энергетики.

В то же время тех украинцев, у которых нет отключений света, просят потреблять электроэнергию бережливо.

Новость дополняется.