Повезло лишь единицам: где в Украине действуют графики отключений

Юлия Крутякова
Только две области остались со светом Новость обновлена 15 октября 2025, 18:56
Только две области остались со светом. Фото Коллаж, "Телеграф"

Энергетики отметили, что причиной отключений стали российские обстрелы

Вечером среды, 15 октября, практически по всей Украине ввели аварийные отключения света. Исключением стали только Донецкая и часть Черниговской области.

Об этом сообщает УкрЭнерго. Отмечается, что причиной ограничений стали последствия предварительных атак на энергетическую инфраструктуру.

Где действуют графики отключений

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) в настоящее время применяется три очереди почасовых отключений. Во всех других регионах графики отключения света не действуют, ведь во время аварийных и экстренных ограничений их не вводят.

Аварийные отключения введены:

  • Закарпатье;
  • Львовская область;
  • Тернопольская область;
  • Ивано-Франковская;
  • Буковина;
  • Волынь;
  • Ровенская область;
  • Хмельницкая;
  • Винницкая область;
  • Житомирщина;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область;
  • Одесская область;
  • Николаевская область;
  • Херсонская область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Сумская область;
  • Киевская область;
  • Киев.

"Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы", — добавляют энергетики.

В то же время тех украинцев, у которых нет отключений света, просят потреблять электроэнергию бережливо.

Новость дополняется.

