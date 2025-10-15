Повезло лишь единицам: где в Украине действуют графики отключений
Энергетики отметили, что причиной отключений стали российские обстрелы
Вечером среды, 15 октября, практически по всей Украине ввели аварийные отключения света. Исключением стали только Донецкая и часть Черниговской области.
Об этом сообщает УкрЭнерго. Отмечается, что причиной ограничений стали последствия предварительных атак на энергетическую инфраструктуру.
Где действуют графики отключений
В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) в настоящее время применяется три очереди почасовых отключений. Во всех других регионах графики отключения света не действуют, ведь во время аварийных и экстренных ограничений их не вводят.
Аварийные отключения введены:
- Закарпатье;
- Львовская область;
- Тернопольская область;
- Ивано-Франковская;
- Буковина;
- Волынь;
- Ровенская область;
- Хмельницкая;
- Винницкая область;
- Житомирщина;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Одесская область;
- Николаевская область;
- Херсонская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Сумская область;
- Киевская область;
- Киев.
"Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы", — добавляют энергетики.
В то же время тех украинцев, у которых нет отключений света, просят потреблять электроэнергию бережливо.
