Прогнозы народных синоптиков о тепле оказались ложными: "Телеграф" узнал, где ударят морозы

Бабье лето придет постепенно благодаря теплому воздуху с Юга Европы

Украинцы, ожидавшие теплую осеннюю погоду, могут немного разочароваться. Ранее народные синоптики прогнозировали, что с 20 октября температура воздуха в Украине поднимется до +21 °C на Юге, до +18 °C в Центре и Севере, а на Западе – до +14 °C. Но, по словам синоптика и кандидата географических наук Игоря Кибальчича, реальная ситуация выглядит совсем по-иному.

Что следует знать:

С 20 октября украинцев ждут морозы, кое-где до -3 ночью

Потепление тоже стоит ждать, но ближе к концу месяца

Предстоящее потепление повлияет на урожай озимых культур

"С 20 по 23 октября Украину охватит довольно прохладная погода, которая продержится примерно три дня – до 23 числа. В ночные часы в большинстве областей ожидаются небольшие заморозки – от 0 до -3 °C, за исключением Юга, где температура будет оставаться чуть выше. В дневные часы воздух прогреется до 10–12°C", — рассказал Кибальчич изданию "Телеграф".

Потепление, как обещают народные синоптики, начнется только с 24 октября и будет постепенным. Самые теплые дни ожидаются к концу месяца: 27–31 октября температура днем поднимется до 13–18 °C почти по всей стране. На Юге и в Закарпатье в отдельные дни воздух может прогреться до 20–22 °C.

"Это будет классическое "бабье лето", связанное с поступлением теплого воздуха с юга и юго-западной Европы на фоне повышенного атмосферного давления. Осадки будут локальными — преимущественно на Западе и иногда на Севере", — добавляет синоптик.

Что это значит для аграриев? Игорь Кибальчич отмечает, что постепенное потепление может положительно повлиять на состояние озимых культур, хотя точную оценку могут дать только агрометеорологи.

Следовательно, в ближайшие дни украинцам стоит готовиться к прохладной погоде и местным заморозкам, а настоящее тепло придет только в конце октября.