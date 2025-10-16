Рус

"Бабине літо" вже мчить до України: де і коли буде до 22 градусів тепла

Наталія Дума

Прогноз погоди в Україні на кінець жовтня Новина оновлена 16 жовтня 2025, 10:38
Прогноз погоди в Україні на кінець жовтня. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Незабаром по всій території України значно потепліє

Цими вихідними на українців чекатимуть дощі та прохолода, але вже наступного тижня пройде довгоочікуване бабине літо. Потепління розпочнеться з 24 жовтня і триватиме поступово, охоплюючи більшість регіонів країни. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Що варто знати

  • Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними, але вже з 24 жовтня розпочнеться поступове потепління
  • Наприкінці місяця, з 27 по 31 жовтня, температура підніметься до +18 °C, а в деяких регіонах — до +22 °C

Найтепліші дні слід очікувати ближче до кінця місяця — з 27 по 31 жовтня. У цей період денна температура сягатиме +13…+18 °C практично по всій території України. Сонце дедалі частіше з’являтиметься на небі, а прохолодний вітер поступово стихатиме.

Найприємніше потепління відчують мешканці Півдня та Закарпаття. Тут повітря місцями прогріється до +20…+22 °C, і така погода стане справжнім подарунком перед настанням холодів. Саме там "бабине літо" буде найяскравішим.

"Це буде класичне бабине літо, пов’язане з надходженням теплого повітря з півдня та південно-західної Європи на фоні підвищеного атмосферного тиску. Опади будуть локальними – переважно на Заході та інколи на Півночі", — пояс

Період "бабиного літа" в Україні зазвичай триває кілька днів, але цього року воно може затриматися. Сонячна погода, ясне небо й м’яке осіннє тепло ще чекає на українців.

