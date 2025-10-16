Гороскоп на 17 октября: Овнам — изменения в жизни, Девам — новые начинания

Знакам Зодиака в этот день нужно сохранять спокойствие

"Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 17 октября, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, что может произойти в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту пятницу у представителей этого знака Зодиака могут произойти изменения в жизни. Вы получите возможность перейти на лучшую должность или увеличить свои доходы. Оставайтесь активными и коммуникабельными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачный момент для инвестиций – можно вложить в бизнес или недвижимость. Есть большая вероятность, что это будет выгодно. В отношениях вы можете перейти на новый уровень, например запланировать свадьбу.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Завтра ваша коммуникабельность будет на высоте, поэтому следует использовать ее для новых проектов. Если вы ищете работу, очень быстро найдутся интересные возможности. Также не стоит отказывать, если кто-то просит вашей помощи.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день нужно поддерживать эмоциональный баланс во избежание конфликтов с близкими или друзьями. Старайтесь делать то, что вам нравится и не вступайте в споры. Возможны сюрпризы в этот день.

Лев (23 июля — 23 августа)

В пятницу не стоит делать большие покупки, потому что можно привлечь финансовые затруднения. В работе сохраняйте спокойствие и терпение – не все может выходить с первого раза. Держитесь подальше от недоброжелателей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра — тот день, когда можно начинать что-нибудь новое и выходить из зоны комфорта. Вам будет все получаться без особого труда. Важно сохранять внимание к деталям, так как могут возникать ошибки.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Интуиция будет полезна в этот день и подскажет, как действовать в разных ситуациях. Не предавайте себя и не идите на компромиссы в тех вопросах, которые вам принципиально важны. Также устраивайте перерывы, чтобы не почувствовать эмоциональное выгорание.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам нужно проанализировать текущее положение дел и понять, от чего следует избавиться. Возможно, стоит прекратить общение с определенными людьми или что-то изменить, чтобы почувствовать себя лучше.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцов могут ожидать путешествия или короткие поездки, которые дадут яркие эмоции и положительные впечатления. В работе могут быть проблемы, но не стоит паниковать. Сохраняйте здравый смысл и все сложится хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с партнером могут потребовать вашего внимания, поскольку могут возникнуть конфликты. Есть смысл обсудить все вопросы, потому что от умалчивания впоследствии будет только хуже.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сосредоточьтесь на своем развитии и улучшении навыков. Это поможет в перспективе получить лучшие возможности в работе. Избегайте резких слов, потому что это может окончиться недоразумениями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Руководство оценит ваши старания и настойчивость в этот день. Продолжайте двигаться в том же направлении. Не бойтесь выражать свои идеи – их услышат и поддержат. Вечер следует провести в кругу родных и близких.