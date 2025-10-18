Зимняя легенда 1980-х: где выпускалась шапка, покорившая молодежь СССР (фото)

Эту вязаную популярную шапку хотели почти все, но сначала ее носили только спортсмены

Маленькая вязаная шапка "Петушок" с оленями и снежинками когда-то была настоящим хитом в Советском Союзе. Сначала она служила предметом экипировки зимних спортсменов, в первую очередь лыжников.

В 1970-х годах шапку "Петушок" носили биатлонисты, лыжники и саночники. В СССР они стали популярными в начале 1980-х годов благодаря импорту из Финляндии. После появления импортных моделей в государстве было налажено собственное производство таких шапок, как объясняет "Телеграф".

Классическая шапка «Петушок»

В то же время до появления его в СССР существовало несколько способов получить популярную вещь: кто-то привозил ее из-за границы, кто-то заказывал в местном ателье, а кому-то помогали мамы и бабушки. В журналах того времени печатали подробные схемы и инструкции для вязания "петушка" — с надписями "спорт", "спринт", "хоккей", а также с оленями или снежинками.

Ребята в шапках "Петушках"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие западные тренды были популярны полвека назад в СССР. В шкафах молодежи лежали джинсы-мальвины, "кислотные" лосины, куртки-адидаски, а девушки делали вьющиеся прически и яркие макияжи.