Зимова легенда 1980-х: де випускалась шапка, що підкорила молодь СРСР (фото)

Цю в'язану популярну шапку хотіли майже всі, але спочатку її носили лише спортсмени

Маленька в’язана шапка "Півник" з оленями та сніжинками колись була справжнім хітом у Радянському Союзі. Спочатку вона служила предметом екіпіровки зимових спортсменів, у першу чергу лижників.

У 1970-х роках шапку "Півник" носили біатлоністи, лижники та саночники. У СРСР вони стали популярними на початку 1980-х років завдяки імпорту з Фінляндії. Після появи імпортних моделей в державі було налагоджено власне виробництво таких шапок, як пояснює "Телеграф".

Класична шапка «Півник»

Водночас до появи їх у СРСР існувало кілька способів дістати популярну річ: хтось привозив її з-за кордону, хтось замовляв у місцевому ательє, а комусь допомагали мами та бабусі. У журналах того часу друкували детальні схеми та інструкції для в’язання "півника" — з написами "спорт", "спринт", "хокей", а також з оленями чи сніжинками.

Хлопці у шапках "Півниках"

