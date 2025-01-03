Эти вещи считали модными в СССР, а сегодня на них страшно смотреть

Без смеха не взглянешь

Во времена СССР у людей было достаточно специфическое представление о том, что такое мода и стиль. Чего только стоят советские авоськи и галоши, которые были практически у каждого.

Сегодня же подобные модные эксперименты стали символом безвкусицы и отголоском старомодности. Одежда в СССР, к сожалению, не украшала внешность человека и зачастую выглядела убого.

"Телеграф" собрал самые странные элементы гардероба, которые были модными в советское время, но сегодня стали неактуальными.

Модные вещи из СССР, которые сегодня выглядят нелепо

Авоська

Авоськи в Советском Союзе использовались для покупки продуктов питания. В 1970-е годы они были очень популярны, потому что в союзе не было пакетов и люди были вынуждены брать свои собственные сумки для покупок.

Авоськи ценились за их долговечность и низкую стоимость. Были они в каждой советской семье и считались достаточно модным и практичным аксессуаром.

Сегодня для покупок люди предпочитают брать специальные шопперы или пакеты. Авоськи также можно встретить, однако выглядят они совершенно не так уныло, как во времена СССР.

Сандалии с носками

Одним из самых странных, но популярных трендов в СССР были сандалии, носившиеся с носками. Такая обувь считалась почти "официально-деловой" и была невероятно популярной. Сандалии в СССР носили буквально все — мужчины, женщины и дети.

Однако в жаркую погоду сандалии имели тенденцию натирать ноги и поэтому сандалии начали носить с носками. Сегодня это выглядит достаточно странно.

Шапка "Петушок"

Шапка "Петушок" получила свое название от его отличительной формы, напоминающей петушиный гребень, и была украшена обязательным помпоном или кисточкой.

Сначала их носили лыжники, а затем — поголовно все мужское население страны. Безумно популярный в 1970-е годы СССР, он даже считался дефицитным товаром.

Платья в цветочек

Платья в мелкий цветочек длиной ниже колен были очень популярны в СССР. Их носили женщины разных возрастов и они считались верхом стиля.

Однако долгое время такие наряды называли "деревенскими" и "колхозными". Сегодня встретить на улице девушку или женщину в подобном платье — задача не из легких.

Косынка на все случаи жизни

Косынки были универсальным атрибутом в советской моде. Женщины носили их на голове или шее, используя как аксессуар. Также косынки обеспечивали защиту от солнца летом.

Они были различных расцветок и форм. Их считали очень модными и надевали даже на самые торжественные мероприятия. Сегодня косынку на голове можно встретить в качестве банданы.

Галоши

Галоши пользовались огромной популярностью в СССР. В 1960-е годы стали появляться их разные формы и вариации. Галоши шили как для мужской, так и для женской обуви, а зимой дети надевали их поверх валенок.

Сегодня такая обувь выглядит странно — ей на смену давно пришли комфортные ботинки, сапоги и угги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем в СССР вешали небольшую стальную баночку себе на пояс. Этот аксессуар был весьма популярным среди советских людей, но его назначение для многих современных людей покажется загадкой.