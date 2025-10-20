Укр

Наркотики, критика языкового закона и служба в ВСУ: чем известна группа Green Grey, основатель которой внезапно скончался

Виктория Козар
Группа Green Grey
Группа Green Grey. Фото Фото из инстаграм-страницы Green Grey

После начала полномасштабного вторжения группа перевела хиты на украинский

Сегодня, 20 октября, умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко, более известный как Diezel. Коллектив стал одной из первых рок-групп независимой Украины, а Яценко — ее основателем.

Что нужно знать:

  • Green Grey — первая украинская группа, получившая награду MTV Europe Music Awards
  • Самым известным треком коллектива был "Под дождём"
  • Одного из бывших участников группы заключили в тюрьму

"Телеграф" расскажет больше о деятельности группы, самых известных треках и что сейчас происходит с коллективом.

Что известно о группе Green Grey

Группу Green Grey основал в 1993 году Андрей Яценко. В ней объединились сразу несколько музыкальных направлений: фанк, рок, трип-хоп, дабстеп. Участники коллектива называли стиль группы "украинским попом".

Первым вокалистом Green Grey был Михаил Смирнов, а в 1994 году его заменил Мурик (Дмитрий Муравицкий). Он и Яценко были основными участниками группы на протяжении многих лет. Также в коллектив входят барабанщик Валерий Деревянский и диджей DJ Хороший. Среди предыдущих участников группы – Анатолий Вексклярский (DJ Толя, Jamix), бас-гитарист Петр Цымбал, DJ Shalom, Ярослав Рева, Юрий Мизинчук (ударник) и другие.

Green Grey группа
Diezel и Мурик, фото photogaidai.com

Культовым треком Green Grey стала композиция "Под дождем". Его дважды признавали песней года в киевском "Параде хит-парадов".

Green Grey — "Под дождем"

Еще один популярный хит группы — "Мазафака". Его участники посвятили коллеге, который находился тогда в больнице. Композицию одной из первых транслировали по радиостанции "Наше радио".

Green Grey — "Мазафака"

Другими популярными треками Green Grey были "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день". Участники коллектива первыми в истории украинской музыки получили награду MTV Europe Music Awards. Это произошло дважды: в Лондоне (1996) и Берлине (2009).

Green Grey — "Эмигрант"
Green Grey — "Стереосистема"
Green Grey — "Тот день"

Группа первой из украинского шоубизнеса подписала контракт с компанией Pepsi в 1996 году. Также музыканты были новаторами в выступлениях с ди-джеем, в организации шоу с использованием спецэффектов и пиротехники.

Группа Green Grey
Группа Green Grey, фото с фейсбук-страницы Яценко

В 2003 году группа отметила свое 10-летие концертом в Оперном театре в Киеве. В 2009 году музыканты устроили сольный концерт в столичном Дворце спорта. Спустя еще 4 года коллектив организовал тур в честь своего 20-летия.

В 2011 году задержали басиста группы Петра Цымбала. Его подозревали в международной группировке наркоторговцев. Речь шла о том, что Цимбал был одним из тех, кто распространял марихуану среди представителей шоу-бизнеса. Музыканта и его жену приговорили к 9 годам лишения свободы.

Петр Цимбал Грин Грей
Петр Цымбал, фото из сети

Группа Green Grey в последние годы

В 2021 году рок-группу пригласили выступить на праздновании 30-летия независимости Украины. Однако вскоре приглашение было отменено, поскольку Яценко раскритиковал языковой закон. Лидер коллектива заявил, что Green Grey "пытаются стереть с истории Украины". А все потому, что на концерте должны были звучать только украинские песни, а коллектив исполнял треки на русском.

В 2022 году Яценко вступил в ряды ВСУ — в батальон "Мрия". Через год группа поехала в благотворительный тур, во время которого собирала средства для фонда Revived Soldiers Ukraine. Коллектив выступил с украиноязычной программой "Як ти, друг?", которая предполагала как новые, так и хорошо знакомые треки, переведенные на украинский.

Яценко вступил в ВСУ

В 2024 году группа презентовала клип на песню "Друже", которую посвятили байкеру Владимиру Мессеру. Он был президентом первого украинского мотоклуба Silver Bullets. Мужчина погиб из-за обстрелов оккупантов во время вывоза людей из Ирпеня в 2022 году.

Green Grey — "Друже"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас участники популярной группы 90-х "Шао-Бао!". Они прославились песней "Купила мама коника".

