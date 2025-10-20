Наркотики, критика мовного закону і служба в ЗСУ: чим відомий гурт Green Grey, засновник якого раптово помер

Після початку повномасштабного вторгнення гурт переклав хіти українською

Сьогодні, 20 жовтня, помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко, більш відомий як Diezel. Колектив став одним із перших рок-гуртів незалежної України, а Яценко — його засновником.

Що відомо про гурт Green Grey

Гурт Green Grey заснував у 1993 році Андрій Яценко. У ньому поєдналися одразу кілька музичних напрямів: фанк, рок, тріп-хоп, дабстеп. Учасники колективу називали стиль гурту "українським попом".

Першим вокалістом Green Grey був Михайло Смирнов, а у 1994 році його замінив Мурік (Дмитро Муравицький). Він і Яценко були основними учасниками гурту протягом багатьох років. Також до колективу входять барабанник Валерій Дерев'янський і ді-джей DJ Хороший. Серед попередніх учасників гурту — Анатолій Вексклярський (DJ Толя, Jamix), бас-гітарист Петро Цимбал, DJ Shalom, Ярослав Рева Юрій Мізинчук (ударник) та інші.

Diezel і Мурік, фото photogaidai.com

Культовим треком Green Grey стала композиція "Под дождём". Його двічі визнавали піснею року в київському "Параді хіт-парадів".

Green Grey - "Под дождём"

Ще один популярний хіт гурту — "Мазафака". Його учасники присвятили колезі, який тоді перебував в лікарні. Композицію однією із перших транслювали на радіостанції "Наше радіо".

Green Grey - "Мазафака"

Іншими популярними треками Green Grey були "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день". Учасники колективу першими в історії української музики отримали нагороду MTV Europe Music Awards. Це відбулося двічі: у Лондоні (1996) та Берліні (2009).

Green Grey - "Эмигрант"

Green Grey - "Стереосистема"

Green Grey - "Тот день"

Гурт першим з українського шоубізнесу підписав контракт з компанією Pepsi у 1996 році. Також музиканти були новаторами у виступах з ді-джеєм, в організації шоу з використанням спецефектів і піротехніки.

Гурт Green Grey, фото з фейсбук-сторінки Яценка

У 2003 році гурт відзначив своє 10-річчя концертом в Оперному театрі у Києві. У 2009 році музиканти влаштували сольний концерт у столичному Палаці Спорту. Ще через 4 роки колектив організував тур на честь свого 20-річчя.

У 2011 році затримали басиста гурту Петра Цимбала. Його підозрювали у міжнародному угрупуванні наркоторгівців. Йшлося про те, що Цимбал був одним із тих, хто розповсюджував марихуану серед представників шоубізнесу. Музиканта та його дружину засудили до 9 років позбавлення волі.

Петро Цимбал, фото з мережі

Гурт Green Grey в останні роки

У 2021 році рок-гурт запросили виступити на святкуванні 30-ліття незалежності України. Однак невдовзі запрошення скасували, оскільки Яценко розкритикував мовний закон. Лідер колективу заявив, що Green Grey "намагаються стерти з історії України". А все тому, що на концерті мали звучати лише українські пісні, а колектив виконував треки російською.

У 2022 році Яценко вступив до лав ЗСУ — у батальйон "Мрія". Через рік гурт поїхав у благодійний тур, під час якого збирав кошти для фонду Revived Soldiers Ukraine. Колектив виступив із україномовною програмою "Як ти, друже?", яка передбачала як нові, так і добре знайомі треки, перекладені українською.

Яценко вступив до ЗСУ

У 2024 році гурт презентував кліп на пісню "Друже", яку присвятив байкеру Володимиру Мессеру. Він був президентом першого українського мотоклубу Silver Bullets. Чоловік загинув через обстріли окупантів під час вивозу людей з Ірпеня у 2022 році.

Green Grey - "Друже"

