У него была болезнь печени: что известно о соучредителе группы Limp Bizkit Сэме Риверсе, который умер в 48 лет

Риверс повлиял на развитие жанра ню-метал

Сегодня, 19 октября, стало известно о смерти одного из основателей американской ню-метал-группы Limp Bizkit и гитариста Сэма Риверса. Он скончался в 48 лет.

Трагическое известие сообщили на инстаграм-странице коллектива. Участники Limp Bizkit выразили сожаление из-за потери коллеги. Они отметили, что Риверс был "настоящей магией".

Сегодня мы потеряли нашего брата. Наш товарищ по группе. Наше "бьющее сердце". Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом – он был настоящей магией. Пульс каждой песни, покой в хаосе, душа в звуке. Limp Bizkit

Сэм Риверс умер

Причины смерти в коллективе не сообщили. Однако известно, что музыкант имел проблемы со здоровьем из-за злоупотребления алкоголем.

Что известно о Сэме Риверсе

Риверс родился в городе Джэксонвилл во Флориде. Начал заниматься музыкой в детстве – играл на тубе в группе в Арлингтонской средней школе. Сэм был одним из основателей американской ню-метал-группы Limp Bizkit в 1995 году. Тогда в возрасте 19 лет музыкант был самым молодым участником коллектива.

Сэм Риверс в 90-х, фото Getty Images

Сэм в значительной степени повлиял на развитие этого музыкального жанра. Коллектив выпустил дебютный альбом Three Dollar Bill Y’all в 1997 году. В 1999 году группа презентовала альбом Significant Other, благодаря которому заняла первое место в чарте Billboard 200. Это усилило узнаваемость музыкантов.

В 2000 году Limp Bizkit выпустил третий альбом Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, который имел рекордные в то время продажи. Альбом получил статус мультиплатинового.

Группа Limp Bizkit, фото Getty Images

В том же году музыканта отметили премией Гибсона как лучшего басиста. В целом Сэм внес большой вклад в развитие и звучание коллектива. Самыми популярными песнями Limp Bizkit стали Behind Blue Eyes, Take a Look Around.

Сэм Риверс в 2000-х, фото Getty Images

Во время перерыва в коллективе Риверс занялся продюсерством, в том числе продвигал группу Indorphine. Также он работал над музыкой к ленте "Королева проклятых". В 2015 году Риверс покинул коллектив из-за болезни. Так в 2017 году он перенес трансплантацию печени. После сложной операции Риверс продолжил заниматься музыкой.

Сэм Риверс в 2015 году, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о смерти легенды хэви-металла Оззи Осборна. Он страдал от болезни Паркинсона.