Что меняется с 1 октября: пенсии, налоги, переводы на карту и мобилизация

Октябрь принесет целый ряд важных новаций. Они касаются пенсий, социальных выплат, бизнеса, карточных переводов, образования и т.д.

В октябре в Украине ожидается вспышка коронавируса. Кроме этого, с 1 октября меняется несколько нюансов в налоговом законодательстве, для пенсионеров и для родителей первоклассников.

В октябре 31 день, среди них — 23 рабочих. Праздничных дней 1, это День защитников и защитниц Украины (1 октября), но во время военного положения он считается обычным рабочим днем.

Праздники в октябре

Пенсии и соцвыплаты: что нового

С 1 октября часть пенсионеров и получателей социальной помощи могут потерять выплаты. Именно по сей день нужно было пройти обязательную идентификацию. Сделать это можно в сервисном центре ПФУ, через видеосвязь, с помощью Действия. Подпись в электронном кабинете. Для тех, кто за границей, нужно обратиться в консульство.

Пенсионерам с 70 лет государство автоматически начислит надбавку:

70–74 года – 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80+ лет — 570 грн.

Отдельно для одиноких людей старше 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе, предусмотрена доплата после подтверждения медицинской справкой и справкой о составе семьи.

Бизнесу приготовиться к изменениям

С 1 октября предприниматели, торгующие алкоголем, табаком, жидкостями для е-сигарет и горючим, обязаны подтверждать выплату официальных зарплат.

Новые требования по размеру зарплаты:

1,5 минимальной зарплаты — для торговых точек до 500 м², расположенных вне областных центров, Киева и Севастополя, на расстоянии не менее 50 км;

2 минимальные зарплаты — для остальных.

Невыполнение в течение трех месяцев будет означать утрату лицензии. Органы контроля получили право проверять соблюдение правил.

Переводы на карту выводят "в белую"

Национальный банк запускает новые правила переводов на карту. Они основываются на открытом банкинге. Каждая транзакция теперь будет полная идентификация — это уменьшит риски мошенничества и усилит защиту пользователей. Для граждан изменения происходят автоматически, без каких-либо дополнительных действий.

Первоклассникам можно купить книги за "Пакунок школяра"

Родители и опекуны первоклассников смогут тратить средства по государственной выплате "Пакунок школяра" (5 тысяч грн) не только на одежду или обувь, но и на книги. Программа была расширена после обращений Украинского института книги и Издательской ассоциации. С октября к ней могут присоединяться книжные магазины, если у их POS-терминалов есть соответствующие коды.

Мобилизация

В октябре мобилизация будет продолжаться без изменений. На службу призывают граждан от 25 до 60 лет, а также тех, кто признан годным после повторной ВЛК. Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут подписать контракт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что юристы советуют, в случае имеющихся проблем со здоровьем иметь документальное подтверждение к мобилизации. В случае травм во время обороны Украины можно добиться списания, но это дело не простое.