Возле этого места собирались длинные очереди: как выглядел "Золотой ключик" в Ужгороде

В этом кафе постоянно бурлила жизнь

В Ужгороде в советское время существовала кофейня "Золотой ключик". Хотя в ней не было ничего необычайного — ни изысканного интерьера, ни даже сидячих мест — это было одно из самых популярных заведений города. У его дверей регулярно выстраивались длинные очереди, выходившие аж на улицу. Но, несмотря на популярность, в конце концов кофейня прекратила свое существование.

Точная дата появления "Золотого ключика" неизвестна. У него было очень выгодное расположение в самом сердце Ужгорода — на углу улиц Корзо и Волошина. Местные жители называли эту локацию "на кресте", и она считалась едва ли не самым лучшим местом для встреч в городе.

Кофейня "Золотой ключик", 1962г.

Внутри посетителей "Золотого ключика" ждали только высокие барные столики, за которыми кофе пили стоя. В помещении разрешалось курить, поэтому иногда там было дымно. Несмотря на такую простоту, заведение имело невероятную популярность. Многие связывали ее с очень вкусным кофе. По воспоминаниям горожан, это было заслугой Людвига Товта, занимавшегося жаркой зерен, а также использованию кофейных венгерских аппаратов.

Сначала чашка кофе стоила всего 9 копеек, а в конце 70-х стоимость резко возросла до 30 копеек. Однако на популярности заведения это не сказалось.

"Золотой ключик" не отличался особенным интерьером. Фото Facebook/Alexander Gereshko

Рядом, в том же помещении, действовал кондитерский отдел, где продавали торты, пирожные и конфеты, так что желающие могли дополнить кофе десертом.

В кофейне можно было встретить чиновничью элиту города, художников, музыкантов и в то же время обычных жителей, в частности много студентов. А вот туристы, которых в те времена приезжало немало, в заведение не заходили, поскольку культура кофепития в СССР еще не была распространенной. В очереди у "Золотого ключика" иногда приходилось стоять до часа. За это время люди общались, знакомились, а иногда и ссорились.

За ароматным кофе из "Золотого ключика" приходилось стоять в очереди

Упадок "Золотого ключика" пришелся на начало 90-х, вместе с развалом СССР.

Само здание, где размещалось кафе, является ценным архитектурным образцом стиля барокко, возведенным, вероятно, в конце XVIII — начале XIX века. На протяжении лет оно претерпело значительные изменения. В советские времена демонтировали деревянные витрины и установили панорамные, расширили двери и окна. Позже здание продолжило терять аутентичный вид.

Современный вид здания, где раньше было кафе "Золотой ключик". Фото Instagram/pro.uzh

Весной 2025 г. началась реконструкция здания. Согласно проекту, оно будет иметь два полноценных этажа и мансардный, а крышу планируют восстановить в форме, максимально приближенной к исторической.

Магазин "Золотой ключик" в советское время существовал также в Одессе. Там можно было приобрести разнообразное лакомство.