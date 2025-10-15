Это место обожала богема: как раньше выглядел легендарный "Атлас" во Львове

"Атлас" на площади Рынок во Львове — заведение с интересной историей

В конце XIX — начале XX века во Львове было место, где собиралась вся городская богема. Бар "Атлас" на площади Рынок, 45 считался самым популярным заведением города. Сюда приходили не просто поесть или выпить, а еще и пообщаться, поспорить, вдохновиться.

"Телеграф" рассказывает историю этого легендарного заведения.

Первым владельцем заведения был торговец алкоголем М. Л. Атласс. Его фамилия и дала название питейному заведению. Позже "Атлас" перешел к зятю Атласса — Эдварду (Эдзю) Тарлерскому. Он сумел сделать это место легендарным. В "Атласе" подавали настойки собственного производства и блюда, которые славились своим вкусом. Самым популярным напитком стала водка "Немувка", названная в честь поэта Генрика Збежовского — Нема, постоянного гостя заведения.

"Атлас" на площади Рынок во Львове. Фото photo-lviv.in.ua

В заведении царила особая атмосфера. Отмечается, что за одним столом можно было увидеть поэта и ксендза, генерала и художника, профессора и студента. Здесь спорили, шутили, читали стихи и устраивали импровизированные концерты. Одно из правил заведения звучало так: "Тарелки, стаканы и стулья для защиты политических и религиозных убеждений не использовать".

По пятницам в "Атласе" собирались врачи после своих заседаний, а по четвергам — студенты. Обед и ужин стоили в заведении дорого, но даже тот, у кого был всего один злотый в кармане, мог заказать "артистическое блюдо" — тарелку супа или скромный ужин.

В "Атласе" проводили время поэты, художники, генералы и врачи. Фото photo-lviv.in.ua

Стены заведения украшали картины, карикатуры и шутливые надписи. Те, кто хотел оставить память о своем визите, записывали что-нибудь в специальную книгу. В "Атласе" можно было заказать стихотворение к празднику, любовное письмо или даже прощальную речь. Можно сказать, что поэты и журналисты буквально жили в заведении.

Среди гостей "Атласа" были поэт и журналист Генрик Збежовский, писатель и художник Бруно Шульц, пианист Артур Рубинштейн, а также японская оперная певица Теико Киву — она обожала местный бифштекс с рисом и французское шампанское.

"Атлас" в начале первой половины XX века. Фото photo-lviv.in.ua

После Второй мировой войны "Атлас" закрыли, а на его месте открылось трикотажное ателье. Оно существовало до конца советской эпохи.

В 2011 году "Атлас" снова открыл двери для львовян и гостей города и продолжает свою работу до сих пор.

"Атлас" в наши дни. Фото Facebook/Ivanna Prykhodko

