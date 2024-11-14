Остались только фото и воспоминания: где находился и как выглядел любимый магазин детей в Одессе

Магазин был стилизован под сказку про Буратино

Со временем города неизбежно меняются, и, к сожалению, не всегда удается сохранить любимые всеми места, связанные с духом и историей. Так произошло и с одесским магазином "Золотой ключик", который долгие годы был гордостью и визитной карточкой Дерибасовской. Хотя магазин уже давно исчез с одесских улиц, коренные жители по-прежнему хранят воспоминания о нем и даже делятся редкими фотографиями в сообществах в Facebook, как, например, "Одеса Ретро".

Как выглядел магазин "Золотой ключик" в Одессе и что там можно было купить

"Золотой ключик" располагался в старинном и величественном здании, возведенном еще до революции, известном как гостиница "Большая Московская". Оформленный с вниманием к деталям, магазин выделялся на фоне других своим фирменным стилем: его название и эмблема, позаимствованные из сказки о Буратино, делали его особенно привлекательным для детей и их родителей. Витрины магазина были празднично украшены, чтобы привлекать покупателей, а атмосфера была наполнена духом радости и тепла.

На здании магазина в вечернее время светился ключ. Одесса, 1967 год

На стенах магазина можно было увидеть отсылки к сказке про Буратино

Ассортимент "Золотого ключика" был богатым и разнообразным. На его прилавках можно было найти любые лакомства. Здесь продавались конфеты "Мишка косолапый", "Красная шапочка", "Кара-Кум", "Белочка", разноцветный, белый и шоколадный зефир, халва нескольких видов и множество других кондитерских изделий.

Магазин "Золотой ключик" находился на улице Дерибасовской

Одесские дети замирали у витрин, рассматривая конфеты в красивых ярких обертках, которые сами по себе казались частью волшебного мира сладостей.

Одесса, Дерибасовская, 1974 год

В магазине продавали сладости производства кондитерской фабрики им. Розы Люксембург

Одесса, 1978 год. Магазин "Золотой ключик", троллейбус №1

Этот магазин был больше, чем просто торговая точка — "Золотой ключик" был символом Одессы. Вероятно, для детей визит в магазин превращался в праздник. Это место отличалось особенной атмосферой, которая делала его поистине уникальным.

Со временем здание гостиницы было выкуплено и магазин переехал, но недолго просуществовал на новом месте.

Так в 2021 году выглядела гостиница, в которой ранее располагался "Золотой ключик"

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