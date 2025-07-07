Роскошь, кофе и сотни газет: как выглядело кафе в Черновцах, где собиралась вся элита

Современным жителям города это здание знакомо как отделение НБУ и Пенсионного фонда

Кафе – это не просто место, где пьют кофе. Это своеобразные миниатюрные миры, где люди встречаются, обмениваются новостями, спорят или просто читают. В некоторых городах есть свои легендарные кафе — изысканные, модные, с особой атмосферой. В Черновцах начала ХХ века таким было кафе "Габсбург".

Кафе "Габсбург" открылось 29 декабря 1909 года на первом этаже красивого доходного дома, возведённого за несколько лет до того по проекту архитектора Макса Моргенштерна. Оно расположилось в самом сердце Черновцов — на углу тогдашней Панской улицы (сегодня — улица Ольги Кобылянской). Его основатели, предприниматели Макс Аписдорф и Вольманн, хотели создать лучшее кафе в городе. Аписдорф даже путешествовал по Европе в поисках вдохновения — от Лондона до Ниццы, от Парижа до Берлина.

Кофейня "Габсбург", 1900-1912 г.г.

Идея удалась. "Габсбург" сразу стал местом, где собирались те, кто ценил комфорт, качественный кофе и атмосферу. Сюда приходили писатели, художники, преподаватели, политики. Правда, позволить себе кофе в "Габсбурге" могли лишь достаточно состоятельные горожане.

Интерьер был роскошным. Стены белого цвета с позолотой, люстры с десятками лампочек, диваны из красного дерева, большие зеркала, картины на стенах. Воздух освежали электровентиляторы — для того времени настоящая новинка. Здесь даже был отдельный дамский салон, что тоже считалось очень современным решением.

Интерьер бывшего кафе "Габсбург" и его владелец Макс Аписдорф

Особенной изюминкой стал читальный зал, где предлагали более 250 газет и журналов со всего мира. Люди могли часами сидеть с прессой, сделав всего один заказ. Такая культура досуга делала "Габсбург" уникальным явлением.

Бильярдный зал в "Габсбурге"

Первая мировая война стала переломным моментом — владельцы были вынуждены покинуть заведение, и в 1916 году "Габсбург" перешёл в аренду супругам Максу и Анне Зондерлинг. Позже, во времена румынской власти, здесь открылся клуб любителей кофе, а название сменили на "Грант".

В 1926 году начался новый этап — финансовый. Здание заняли банковские учреждения, позже появилась железнодорожная касса. А с 1944 года здание окончательно закрепило за собой статус финансового центра Буковины — здесь разместилось отделение Национального банка, а затем — Пенсионного фонда.

В 2010 году здание полностью отреставрировали. Фото: zabytki.in.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал об историческом здании в центре Харькова, красоту которого не сберегли.