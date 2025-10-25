Біля цього закладу збиралися довжелезні черги: який вигляд мав "Золотий ключик" в Ужгороді

В цій кав'ярні постійно вирувало життя

В Ужгороді колись існувала кав'ярня "Золотий ключик". Хоч у ній не було нічого надзвичайного — ані вишуканого інтер'єру, ані навіть сидячих місць — це був один з найпопулярніших закладів міста. Біля його дверей регулярно вишиковувалися довгі черги, що виходили аж на вулицю. Проте, попри популярність, зрештою кав'ярня припинила своє існування.

Точна дата появи "Золотого ключика" невідома. Він мав надзвичайно вигідне розташування у самому серці Ужгорода — на розі вулиць Корзо та Волошина. Місцеві жителі називали цю локацію "на хресті", і вона вважалася чи не найкращим місцем для зустрічей у місті.

Кав'ярня "Золотий ключик", 1962 р.

Усередині на відвідувачів "Золотого ключика" чекали лише високі барні столики, за якими каву пили стоячи. У приміщенні дозволялося курити, тому іноді там було димно. Попри таку простоту, заклад мав неймовірну популярність. Багато хто пов'язував її з дуже смачною кавою. За спогадами містян, це було заслугою Людвіга Товта, який займався смаженням зерен, а також використання угорських кавових апаратів.

Спочатку чашка кави коштувала всього 9 копійок, а наприкінці 70-х вартість різко зросла до 30 копійок. Проте на популярності закладу це не позначилося.

"Золотий ключик" не відрізнявся особливим інтер'єром. Фото Facebook/Alexander Gereshko

Поруч, у тому ж приміщенні, діяв кондитерський відділ, де продавали торти, тістечка та цукерки, тож охочі могли доповнити каву десертом.

У кав'ярні можна було зустріти чиновницьку еліту міста, художників, музикантів та водночас звичайних мешканців, зокрема багато студентів. А от туристи, яких у ті часи приїздило чимало, у заклад не заходили, оскільки культура кавування в СРСР ще не була поширеною. У черзі біля "Золотого ключика" іноді доводилось стояти до години. За цей час люди спілкувалися, знайомилися, а іноді й сварилися.

За ароматною кавою з "Золотогго ключика" доводилось стояти в черзі

Занепад "Золотого ключика" припав на початок 90-х, разом із розвалом СРСР.

Сама споруда, де містилася кав'ярня, є цінним архітектурним зразком стилю бароко, зведеним, імовірно, наприкінці XVIII — на початку XIX століття. Протягом років вона зазнала значних змін. За радянських часів демонтували дерев'яні вітрини та встановили панорамні, розширили двері та вікна. Пізніше будівля продовжила втрачати автентичний вигляд.

Сучасний вигляд будівлі, де раніше була кав'ярня "Золотий ключик". Фото Instagram/pro.uzh

Навесні 2025 року розпочалася реконструкція будівлі. Згідно з проєктом, вона матиме два повноцінні поверхи та мансардний, а дах планують відновити у формі, максимально наближеній до історичної.

Магазин "Золотий ключик" в радянські часи існував також в Одесі. Там можна було придбати різноманітні ласощі.