Советская мебель и телевизор из нулевых: как выглядят номера в санатории "Кристалл" и сколько стоят (видео)

В сети показали видео из номера экономкласса санатория "Кристалл" в Трускавце

Санаторий "Кристалл" расположен в городе Трускавец, что в Дрогобычском районе Львовской области, по адресу: ул. Суховоля, 60. Он построен в экологически чистой зоне предгорья Карпат, рядом с лесным массивом и старинным курортным парком.

В сети показали номер экономкласса, который администрация называет бюджетным. Стоимость путевки на 10 дней составляет 9660 грн и включает проживание, 3-разовое питание и лечение.

Здравница может одновременно разместить 1 400 отдыхающих. В санатории есть номера класса: Комфорт, Улучшенный, Стандарт и Эконом. Однокомнатные и двухкомнатные номера имеют все удобства.

На видео виден полированный шкаф советских времен, которые ставили в общежитиях, и две одноместные кровати. Также есть стол, стул, разномастные прикроватные тумбочки. Телевизор начала нулевых стоит на холодильнике, но работает ли этот агрегат, неизвестно. Пол застелен паласом.

Что касается санузла, сразу бросается в глаза, что с советских времен ремонта там не было. Есть раковина и унитаз, таз для стирки и душевая лейка, а вместо поддона – силиконовый коврик. То есть на полноценный душ рассчитывать не стоит.

Также отметим, что в каждом номере есть бетонный балкон, который тоже выглядит неуютно и напоминает советские времена. По крайней мере, в номере категории Эконом.

Трускавец является бальнеологическим курортом, поэтому в санатории работает собственный бювет с известными лечебными водами: Нафтуся, Мария и София.

Столовая в санатории "Кристалл". Фото из открытых источников

Также в "Кристалле", как сообщается на сайте, есть библиотека, спортивная площадка, тренажерный зал, большой и настольный теннис, проводятся турниры и чемпионаты. Культурно-развлекательная программа включает 15 экскурсионных маршрутов и дискотеки.

