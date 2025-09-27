Ужасная еда и грязные номера? Какая участь постигла легендарный санаторий Трускавца

Здесь в свое время отдыхали работники КГБ СССР с семьями

В Украине есть немало санаториев, которые пришли в упадок и не работают, однако есть и те, что до сих пор принимают клиентов. К примеру, санаторий "Трускавец" во Львовской области.

"Телеграф" расскажет, что с ним произошло и какие цены там сейчас. Отметим, что полное название – санаторий "Трускавец" Службы Безопасности Украины. Он находится в центре Трускавца по ул. Шевченко, 23.

История знаменитого санатория "Трускавец"

Этот санаторий построили в 1977 году как ведомственное оздоровительное здание. Тогда оно принимало работников КГБ СССР и их семей. Попасть на отдых в "Трускавец" было довольно трудно, ведь путевки разлетались быстро, а без них почти не реально. Известно, что основное преимущество этого санатория – близость к бювету минеральных вод, рынку, вокзалу.

Как выглядит санаторий "Трускавец"

В свое время санаторий "Трускавец" был очень популярен и его заполненность не зависела от сезона, ведь украинцы любили сюда ездить. Здесь, кроме различных процедур, еще и красивые виды, и горный воздух, который многим приходился по вкусу. Уже в 2014-2017 годах прошла реконструкция санатория, после которой было обновлено несколько фасадов, номеров и территорию.

Санаторий "Трускавец"

Как выглядит санаторий сейчас

Сейчас санаторий до сих пор работает. Здесь есть несколько типов номеров: "Стандарт", "Полулюкс", "Люкс", "Дуплекс", "Апартаменты". Трехразовое питание, множество оздоровительных процедур и комнат для отдыха, спорта.

Столовая в санатории "Трускавец"

Зона отдыха

На фото, которые указаны на сайте, санаторий выглядит довольно неплохо, не современно, но чистенько. Стоимость суток пребывания стартует от 1200 за человека, то есть за двоих придется за один день платить от 2400 грн. Все номера рассчитаны на 2-4 человека, а цена указана за одного.

Сколько стоит номер в санатории "Трускавец"

Ванная комната в номере

Зал для занятий спортом

Кроме того, в сети немало неположительных отзывов в сторону санатория. Ведь люди жалуются на еду, которая и не вкусна, и не диетическая, как указано на сайте. К тому же есть сетование и на чистоту в номерах.

