Радянські меблі та телевізор з нульових: як виглядають номери у санаторії "Кристал" та скільки коштують (відео)

В мережі показали відео з номера економкласу санаторію "Кристал" у Трускавці

Санаторій "Кристал" розташовано у місті Трускавець, що у Дрогобицькому районі Львівської області, за адресою: вул. Суховоля, 60. Його побудовано в екологічно чистій зоні передгір’я Карпат, поряд з лісовим масивом та старовинним курортним парком.

В мережі показали номер економкласу, який адміністрація називає бюджетним. Вартість путівки за 10 днів становить 9 660 грн та включає проживання, 3-разове харчування та лікування.

Оздоровниця може одночасно розмістити 1 400 відпочиваючих. У санаторії є номери класу: Комфорт, Покращений, Стандарт та Економ. Однокімнатні та двокімнатні номери мають усі зручності.

На відео видно поліровану шафу радянських часів, що ставили у гуртожитках, та два одномісні ліжка. Також є стіл, стілець, різномасні приліжкові тумбочки. Телевізор початку нульових стоїть на холодильнику, але чи працює цей агрегат, невідомо. Підлогу застелено паласом.

Щодо санвузла, одразу впадає в око, що з радянських часів ремонту там не було. Є раковина та унітаз, таз для прання та душова лійка, а замість піддона – силіконовий килимок. Тобто на повноцінний душ розраховувати не варто.

Також зазначимо, що в кожному номері є бетонний балкон, який теж виглядає незатишно та нагадує радянські часи. Принаймні у номері категорії Економ.

Трускавець є бальнеологічним курортом, тож у санаторії працює власний бювет з відомими лікувальними водами: Нафтуся, Марія та Софія.

Столова у санаторії "Кристал". Фото з відкритих джерел

Також у "Кристалі", як повідомляється на сайті, є бібліотека, спортивний майданчик, тренажерна зала, великий і настільний теніс, проводяться турніри та чемпіонати. Культурно-розважальна програма також включає 15 екскурсійних маршрутів та дискотеки.

