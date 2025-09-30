Советские чиновники превратили украинский Версаль в санаторий для больных туберкулезом: как он выглядит сегодня

Эта архитектурная достопримечательность имеет давнюю и интересную историю

После Второй мировой войны советские функционеры не придумали ничего лучше, чем превратить Подгорецкий замок XVII века в санаторий для больных туберкулезом. В 1956 году там произошел большой пожар, уничтоживший большую часть внутренней отделки.

По рассказам, внутри там были белые стены. "Телеграф" решил рассказать историю этого величественного здания, стены которого помнят разные времена.

Начало истории

Подгорецкий замок построили в 1635-1640 годах под руководством итальянского архитектора Андреа дель Аква по приказу коронного гетмана Станислава Конецпольского. К нему вели поразительные въездные ворота с колоннами, которые сразу подчеркивали величие дворца.

Интерьеры и украшения

Внутренние помещения замка имели собственные названия – Китайский, Золотой, Рыцарский, Зеленый, Зеркальный и Мозаичный залы. Особую славу снискал Китайский зал, который считался одним из лучших примеров стиля шинуазри на украинских землях.

Несмотря на отсутствие оригинальных полотен великих мастеров, в залах висели качественные копии произведений Рафаэля, Рубенса, Тициана и Караваджо. Декор дополняли картины польского художника Симеона Чеховича, а также холсты Якоба де Баана. Даже в столовой потолок украшал портрет Конецпольского, а вокруг размещалось более семидесяти портретов политических и духовных деятелей.

Реконструкции и новая жизнь

В XVIII веке замок получил новое лицо. В 1728 году Вацлав Жевусский начал перестройку, после которой здание стало трехэтажным. Здесь появились новые залы, украшенные ценными картинами, старинным оружием, заработали собственная типография и театр.

В XIX веке дворец снова обновили – на этот раз благодаря усилиям князя Евстахия Сангушко, финансировавшего реставрацию в 1867–1903 годах. Однако Первую мировую замок пережил непросто: русская армия дважды его грабила, уничтожив часть интерьеров. В то же время генерал Алексей Брусилов принял меры, чтобы сооружение не было окончательно разрушено.

Подгорецкий замок сегодня

Музейные времена и войны

В межвоенные годы Сангушко открыли в замке частный музей. В канун Второй мировой они успели эвакуировать значительную часть коллекции в Сан-Паулу. В 1940-м советская власть передала замок Львовскому историческому музею. Но во время военных действий здание потерпело значительные разрушения. В 1945 году его разграбили военные Золочевского гарнизона, а в 1947 году музей закрыли. Уже через два года здесь разместили туберкулезный санаторий.

Пожар и советские времена

В 1956 году масштабный пожар уничтожил большую часть внутренней отделки. После этого были проведены частичные восстановительные работы, но атмосфера замка изменилась навсегда: от прежней роскоши остались только воспоминания. Доступ во внутренние помещения был закрыт, но по рассказам местных, там были отнюдь не дворцовые интерьеры, а белые больничные стены.

Как замок выглядит сегодня

Санаторий в Подгорецком замке просуществовал до 1990-х. Только после обретения Украиной независимости памятник передали Львовской национальной галерее искусств. В 1997 году был создан благотворительный фонд возрождения замка, который возглавил известный искусствовед Борис Возницкий.

По состоянию на конец 2024 — начало 2025 Подгорецкий замок все еще требует масштабного реставрирования. Некоторые противоаварийные и текущие работы уже ведутся силами музея-заповедника: речь идет о ремонте крыши, системах водоотведения и небольших укреплениях, особенно в северо-восточном бастионе, который получил повреждения от морозов, дождей и ветра.

Однако основные реставрационные работы отложены: они нуждаются в комплексной научно-проектной проработке и значительных инвестициях. Из-за войны и бюджетных ограничений у государства пока нет ресурсов для полного восстановления замка.

