Любимый санаторий шахтеров еще со времен СССР: что с ним стало сейчас (фото)

Это заведение специализируется на использовании минимальных вод

В Украине немало санаториев, которые были популярны во времена СССР и работают до сих пор. К примеру, санаторий "Шахтер" в Трускавце.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом заведении, а также сколько там стоит отдых. Отметим, что "Шахтер" находится во Львовской области в городе Трускавец по ул. С. Бандеры, 44.

Чем известен санаторий "Шахтер"

В эксплуатацию этот оздоровительный комплекс был введен еще в 1975 году. Сначала он был государственной собственностью, а затем перешел к коммерческому собственнику. Из названия можно понять, что в свое время это заведение довольно часто принимало шахтеров и не только из Донбасса. Ведь на Львовщине тоже была и остается добыча угля.

Санаторий Шахтер

В "Шахтере" недавно провели ремонт. Он может сразу принимать около 400 человек, без учета персонала. Оздоровительное заведение имеет семь этажей. В спальном корпусе санатория расположены 230 номеров разных категорий: одноместный и двухместный номер категории стандарт (15 м кв), номера "Люкс" и "Полулюкс" (30 м кв.), а также трехкомнатный номер "Апартаменты" (70 м кв), которые вмещают 4 гостей. Отдельно есть коттедж.

Как выглядит холл в санатории Шахтер

Основная специализация заведения – применение минеральных вод: "Нафтуся", "Мария", "София" и Сходницкой содовой минеральной воды. Санаторий находится в 2 км от железнодорожного и автобусного вокзалов. В 15 минутах от него есть бювет минеральных вод.

Бассейн в санатории Шахтер

Сколько стоит отдых в санатории "Шахтер"

Цена номеров стартует от 1400 до 14 тысяч грн в сутки. Самый доступный вариант – одноместный стандартный номер, самый дорогой – коттедж на 6 человек. Кроме того, в санатории действуют две программы заселения:

FB – трехразовое питание, пользование бассейном – 1 час в день

– трехразовое питание, пользование бассейном – 1 час в день MED – трехразовое питание, базовое лечение, пользование бюветом и бассейном

Программы заселения в санатории Шахтер

Цены в санатории Шахтер

Номер в санатории Шахтер

Дополнительно указаны цены на обеды и другие приемы еды, посещение бассейна и лечение. Также есть возможность отдыхать с детьми.

Стоимость дополнительных услуг в санатории Шахтер

