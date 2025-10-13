Был жемчужиной центра Украины. Какая участь постигла известный санаторий (фото)

Он существует с 1970 года

В Украине немало известных санаториев, которые еще 40 лет назад принимали тысячи людей. Однако среди них есть и те, которые функционируют до сих пор, к примеру, санаторий "Березовый гай" в Винницкой области.

"Телеграф" расскажет, что произошло с этим местом и покажет, как он выглядит сейчас. Отметим, что санаторий находится в современном радоновом курорте в г. Хмельник. Он специализируется на радонотерапии, лечении с помощью вод, насыщенных небольшим количеством радиоактивного газа радона.

Санаторий "Березовый гай" с 1970 года считается жемчужиной города Хмельник. Во время своего расцвета до 90-х годов ежегодно сюда приезжали более 70 тысяч человек. Путевки от предприятий на этот курорт были редкими и очень быстро разлетались. Известно, что территория санатория находится за городом в лесном массиве с озером. Это позволяет гостям гулять по лесным массивам и отдыхать.

Как выглядит санаторий Березовый гай

Санаторий Березовый гай

Сейчас санаторий до сих пор функционирует. Отдыхающие здесь люди получают пятиразовое питание с возможностью корректировать рацион в зависимости от потребностей. Отмечается, что вся еда готовится на пару. Кроме того, есть детская площадка, спортивный зал, теннисный и бильярдный столы. Санаторий организует экскурсионные поездки. Еще есть доступ к киноконцертному залу, кафе и ресторану с живой музыкой.

Номера санатория Березовый гай

Стоимость одного дня в санатории составляет от 1 000 грн в сутки. В стоимость входит проживание без процедур и экскурсий. Большинство номеров имеют достаточно хороший ремонт. Видно, что они ухожены и чисты.

