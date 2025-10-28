Как отличить настоящий мед от подделки: 5 простых способов от опытных пчеловодов (видео)

На полках рынков и магазинов представлен мед разных оттенков – от золотистого до темно-коричневого. Однако не всегда легко определить, является ли продукт натуральным.

Специалисты выделяют пять основных признаков, которые помогут распознать настоящий мед. Об этом рассказывают на Instagram-странице "spravdimed".

Как проверить мед на подлинность

1. Зрелость. Зрелый мед стекает с ложки медленной, непрерывной нитью, образуя пирамидку.

2. Вкус и аромат. Натуральный мед имеет чистый, насыщенный букет без посторонних сладостей – карамели, кислинки или дыма. Светлые сорта отличаются нежностью, а темные – благородной терпкостью.

3. Цвет. Оттенок зависит от растения-медоноса. Неестественно яркий или мутный цвет может свидетельствовать о подделке.

4. Консистенция. К зимнему периоду натуральный мед кристаллизуется. Отсутствие этого процесса является признаком суррогата.

Кроме основных характеристик существует несколько простых способов проверить качество продукта.

Тест с бумагой. Несколько капель меда наносят на бумагу: натуральный мед сохраняет форму, в то время как поддельный быстро растекается.

Проверка уксусом. Добавление уксусной кислоты к меду поможет обнаружить примеси мела – в случае ее наличия появится бурная реакция.

Эксперимент с йодом. Капля йода, нанесенная на мед, покажет наличие крахмала, если появится синий оттенок.

Хлебный тест. Кусок хлеба, погруженный в натуральный мед, остается жестким; в подделке – размягчается из-за сахарного сиропа.

Испытание огнем. При нагревании настоящий мед лишь слегка темнеет, тогда как искусственный дым и пахнет сожженной карамелью.

Эти методы помогают быстро и без лабораторных условий оценить качество меда.