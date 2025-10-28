Як відрізнити справжній мед від підробки: 5 простих способів від досвідчених пасічників (відео)
На полицях ринків і магазинів представлений мед різних відтінків — від золотистого до темно-коричневого. Однак не завжди легко визначити, чи є продукт натуральним.
Фахівці виділяють п’ять основних ознак, які допоможуть розпізнати справжній мед. Про це розповідають на Instagram-сторінці "spravdimed".
Як перевірити мед на справжність
1. Зрілість. Зрілий мед стікає з ложки повільною, безперервною ниткою, утворюючи пірамідку.
2. Смак і аромат. Натуральний мед має чистий, насичений букет без сторонніх присмаків — карамелі, кислинки чи диму. Світлі сорти відзначаються ніжністю, а темні — благородною терпкістю.
3. Колір. Відтінок залежить від рослини-медоноса. Неприродно яскравий або каламутний колір може свідчити про підробку.
4. Консистенція. До зимового періоду натуральний мед кристалізується. Відсутність цього процесу є ознакою сурогату.
Окрім основних характеристик, існує кілька простих способів перевірити якість продукту.
Тест із папером. Кілька крапель меду наносять на папір: натуральний мед зберігає форму, тоді як підроблений швидко розтікається.
Перевірка оцтом. Додавання оцтової кислоти до меду допоможе виявити домішки крейди — у разі її наявності з’явиться бурхлива реакція.
Експеримент із йодом. Крапля йоду, нанесена на мед, покаже наявність крохмалю, якщо з’явиться синій відтінок.
Хлібний тест. Шматочок хліба, занурений у натуральний мед, залишається твердим; у підробці — розм’якшується через цукровий сироп.
Випробування вогнем. При нагріванні справжній мед лише злегка темніє, тоді як штучний димить і пахне спаленою карамеллю.
Ці методи допомагають швидко й без лабораторних умов оцінити якість меду.