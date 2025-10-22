Эти 7 сортов винограда - самые вкусные в 2025 году. Фото и описание каждого

Желая посадить самый лучший виноград, многие заранее хотят узнать о вкусе той или иной гибридной формы или сорта. Рассказываем о каждом подробно и с фото

Виноград — излюбленная ягодная культура во всем мире, а с учетом глобального потепления виноградники постепенно распространяются все дальше и севернее. Любуясь на аппетитные грозди у соседа или купленные на рынке, многие садоводы хотят посадить и у себя это чудо. Вот только сортов и гибридных форм винограда так много, а места так мало, что возникает вопрос: какой самый лучший и самый вкусный виноград?

Известно, что сортов винограда насчитывается более 8 тысяч, а гибридных форм вообще, наверное, миллион. И говорить о самых-самых дело неблагодарное, поскольку каждый год селекционеры выводят все более новые, более интересные виды винограда. Поэтому остановимся на том, что именно понравилось украинцам в 2025 году.

Златогор или Кеша мускатный

Место 7 — виноград селекции Крайнова В.Н — не новинка, но очень достойный виноград. Урожайный, неприхотливый с очень интересным вкусом. Благородный мускат никогда не надоест, уверяют поклонники солнечной ягоды.

Кеша мускатный — достойный старожил рейтингов по самому вкусному винограду

Юпитер

Место 6 — американский кишмиш, о котором много сказано, но от этого он хуже не становится. Морозоустойчивый, неукрывной, может обойтись без обработок в хороший год, очень урожайный, да еще и может висеть долго на кусту без потери своих впечатляющих вкусовых качеств.

Юпитер - без косточек и без недостатков)

Прима Украины

Место 5 — это гибридная форма украинского селекционера В.Н.Плясунова. Крупные "шары" цвета сливочного масла со вкусом цитронного муската сразу привлекают внимание. Красивые грозди, неприхотливость в выращивании, ранние сроки созревания — этот виноград не оставляет равнодушным никого.

Прима Украины — настоящая прима на виноградном подиуме)

Дынька

Место 4 — виноград, выведенный Олегом Писанкой, очаровывает своим ярко-розовым цветом. Ягоды имеют оригинальную перетяжку, как дольки дыни, а вкус этого винограда — шикарный мускат, в меру очаровательный и в меру душистый. С учетом ультра-раннего срока созревания, в ближайшем времени Дынька должна завоевать отечественный рынок, считают многие специалисты.

Гибридная форма Писанки О.М. под совсем невиноградным названием Дынька. Вкус и цвет — на высоте.

Абажур

Место 3 — виноград селекции днепропетровского селекционера Голуба А.А. появился сравнительно недавно, но успел понравиться многим. Это и богатый вкус с мускатом, и цвет, как сияние старинной лампы под абажуром, и очень ранние сроки созревания.

Абажур — красив и вкусен

Рембо

На второе место рейтинга поместим виноград селекции Калугина В.М под названием Рембо. Все предыдущие форму отличались мускатом, но будем честны, съесть много мускатного винограда невозможно, да и вкусы у всех разные. Что касается Рембо — это великолепная гармония плюс крупные ягоды до 20 грамм каждая, да еще и присутствует легкий прихруст, что только добавляет положительных эмоций при еде.

Рембо — виноград с мощным настроем на победу)

Джой и Тасон

Сложно было выбирать виноград на первое место, поскольку, как ни крути, у всех претендентов имелось множество поклонников. Поэтому назовем сразу двоих:

Кишмиш Джой — еще один американский бессемянник, морозостойкий, урожайный, вкусом чуть более богатым чем Юпитер. И еще один лидер нашего рейтинга — это старый добрый виноград Тасон, в родителях у которого числится знаменитая своими вкусовыми качествами Италия. Только Италия зачастую не может вызреть полноценно в наших краях, а Тасон имеет ранний срок созревания, и висит хорошо, позволяя почти весь сезон лакомиться вкусными ягодами.

Кишмиш Джой — очень очень вкусный, это надо только пробовать.

Виноград Тасон побеждает не размерами, но вкусом)

