Эти 7 сортов винограда - самые вкусные в 2025 году. Фото и описание каждого
Желая посадить самый лучший виноград, многие заранее хотят узнать о вкусе той или иной гибридной формы или сорта. Рассказываем о каждом подробно и с фото
Виноград — излюбленная ягодная культура во всем мире, а с учетом глобального потепления виноградники постепенно распространяются все дальше и севернее. Любуясь на аппетитные грозди у соседа или купленные на рынке, многие садоводы хотят посадить и у себя это чудо. Вот только сортов и гибридных форм винограда так много, а места так мало, что возникает вопрос: какой самый лучший и самый вкусный виноград?
Известно, что сортов винограда насчитывается более 8 тысяч, а гибридных форм вообще, наверное, миллион. И говорить о самых-самых дело неблагодарное, поскольку каждый год селекционеры выводят все более новые, более интересные виды винограда. Поэтому остановимся на том, что именно понравилось украинцам в 2025 году.
Златогор или Кеша мускатный
Место 7 — виноград селекции Крайнова В.Н — не новинка, но очень достойный виноград. Урожайный, неприхотливый с очень интересным вкусом. Благородный мускат никогда не надоест, уверяют поклонники солнечной ягоды.
Юпитер
Место 6 — американский кишмиш, о котором много сказано, но от этого он хуже не становится. Морозоустойчивый, неукрывной, может обойтись без обработок в хороший год, очень урожайный, да еще и может висеть долго на кусту без потери своих впечатляющих вкусовых качеств.
Прима Украины
Место 5 — это гибридная форма украинского селекционера В.Н.Плясунова. Крупные "шары" цвета сливочного масла со вкусом цитронного муската сразу привлекают внимание. Красивые грозди, неприхотливость в выращивании, ранние сроки созревания — этот виноград не оставляет равнодушным никого.
Дынька
Место 4 — виноград, выведенный Олегом Писанкой, очаровывает своим ярко-розовым цветом. Ягоды имеют оригинальную перетяжку, как дольки дыни, а вкус этого винограда — шикарный мускат, в меру очаровательный и в меру душистый. С учетом ультра-раннего срока созревания, в ближайшем времени Дынька должна завоевать отечественный рынок, считают многие специалисты.
Абажур
Место 3 — виноград селекции днепропетровского селекционера Голуба А.А. появился сравнительно недавно, но успел понравиться многим. Это и богатый вкус с мускатом, и цвет, как сияние старинной лампы под абажуром, и очень ранние сроки созревания.
Рембо
На второе место рейтинга поместим виноград селекции Калугина В.М под названием Рембо. Все предыдущие форму отличались мускатом, но будем честны, съесть много мускатного винограда невозможно, да и вкусы у всех разные. Что касается Рембо — это великолепная гармония плюс крупные ягоды до 20 грамм каждая, да еще и присутствует легкий прихруст, что только добавляет положительных эмоций при еде.
Джой и Тасон
Сложно было выбирать виноград на первое место, поскольку, как ни крути, у всех претендентов имелось множество поклонников. Поэтому назовем сразу двоих:
Кишмиш Джой — еще один американский бессемянник, морозостойкий, урожайный, вкусом чуть более богатым чем Юпитер. И еще один лидер нашего рейтинга — это старый добрый виноград Тасон, в родителях у которого числится знаменитая своими вкусовыми качествами Италия. Только Италия зачастую не может вызреть полноценно в наших краях, а Тасон имеет ранний срок созревания, и висит хорошо, позволяя почти весь сезон лакомиться вкусными ягодами.
