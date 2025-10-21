Чтобы малина порадовала целой кучей ягод - что с ней нужно сделать уже сейчас

Осенью самое время заняться малинником. Рассказываем, что нужно сделать и какие удобрения использовать

Малина — общенародное лакомство, насколько полезное, настолько и вкусное, которое может вырасти в любом саду, было бы желание. Красные ароматные ягоды могут порадовать вашу семью уже в будущем году, стоит только осенью посадить малину. Как это сделать правильно, чтобы гарантировать щедрый урожай — рассказываем.

Подготовка почвы

Перед посадкой малины земля зачищается и удаляются корни сорняков. По верху рассыпаются удобрения, вместе с которыми далее проводится культивация или вскопка.

Чем удобрить малину осенью

Без удобрений никак, ведь малина очень любит вкусно "покушать". Удобрения могут быть органическими — старый перегной или компост из расчета 5-10 кг на метр квадратный. Также можно использовать удобрения минеральные — суперфосфат 30-60 грамм на метр квадратный и что-то с калием, например, калимагнезия — 30- 40 грамм на квадратный метр. Как вариант, можно использовать древесную золу — по литровой банке.

Если ваш грунт беден, требуется добавить больше органических удобрений. Если речь идет о тяжелых почвах — следует добавить песок. Все это вместе с удобрениями перекапывается.

Как правильно посадить малину

Сажают малину с интервалом 50 или 75 см с тем, чтобы в следующем году оставить молодые побеги через каждые 25 см. Между рядами следует оставить не менее 180 см, поскольку малина при хорошем уходе быстро разрастается, а чем гуще она растет, тем меньше урожая получается.

Саженец малины опустить в подготовленное углубление, присыпать корни землей, слегка рукой утрамбовать и залить водой.

Важный момент

В последние годы с учетом теплых зим особенно лютует хрущ, личинки которого обожают поедать корни малины. Чтобы обезопасить свой урожай от вредителей, нужно пролить саженцы препаратом "Антихрущ", из расчета 10 мл на 10 литров воды. Эту процедуру рекомендуется повторить весной.

В борьбе с сорняками вам поможет агроткань, по которой можно посадить малину.

Так выглядит посадка малины на агроволокно

